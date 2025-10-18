október 18., szombat

Retro

3 órája

Légkondi sehol sem volt, de egy Leó jutott a gyerekek kezébe, Wartburg és benzingőz a balatoni kompkikötőben

Címkék#komp#fény#autó

Még nem volt légkondi, de volt jégkrém. Nem volt okostelefon, de volt gitár a stégen. Ezeken a régi balatoni fotókon ott van minden, amiért a nyarakat szerettük: a szabadság, a fény, a gyerekkor. És talán egy kicsi abból is, amit ma újra keresünk.

Koszorus Rita
Volt idő, amikor a Balaton nem csak tó volt, hanem életérzés. Aki egyszer lejutott a „magyar tengerhez”, annak nem kellett több, mint egy sátor, strandtörölköző, naptej, és már kész is volt a boldogság. A Somogyi Hírlap archívumából előkerült fotókon, a nyolcvanas évek közepének Siófokja elevenedik meg Siófokon és környékén, a fotókat nézegetve újra átélhetjük a korszakot, amikor a nyaralás igazi luxus volt. 

balatoni látkép
Balatoni látkép a 80-as évekből. Fotó: SH Archív 

Balatoni idill

A Balatonszéplaki úttörőtábor ikonikus épületei ma is megállnák a helyüket bármelyik modernista kiállításon. A különös, kúpos, sátorszerű házak akkoriban a jövőbe mutattak – a fiataloknak pedig a szabadságot jelentették. 

Nyári életkép Széplakról. 

Egy másik felvétel a siófoki vásárcsarnokba repít vissza. A betoncsarnokban kofák, mérlegek és kosarak között hömpölyög a tömeg. A friss zöldségek és gyümölcsök illata, a zsivaj, a hangos köszönések – a Balaton-parti élet igazi színtere volt.

Piaci életkép '84-ből. Fotó: SH Hírlap

A gyűjtemény más darabjai a szántódi révnél készültek. A komp orrában integető családok, a hajókürt mély hangja, a háttérben a Tihanyi-félsziget sziluettje – mindezek együtt adják azt a semmivel sem helyettesíthető balatoni hangulatot, amit az ember egy életre elraktároz magában.

Sorban álltak az autók a kompra várva. 

A Balaton akkor még nem volt fesztiválhelyszín, sem luxusüdülő. Egyszerű, emberközeli és valahogy őszintébb volt. Mostanság, amikor újra divatba jön a retró, talán érdemes visszanézni ezekre a képekre nemcsak nosztalgiából, hanem tanulságként is. Mert a Balaton – bármennyit is változott – a miénk maradt. Csak rajtunk múlik, hogy megtaláljuk-e benne újra azt a régi varázst.

Ilyen volt a nyolcvanas évek Siófokja

 

