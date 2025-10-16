Ezt a tököst vétek kihagyni! A világ legjobbjai közé került a balatoni fagylaltkészítő

Sütőtökös, fűszeres és mandulás a Torta della Nonna fantázianevet viselő fagylalt, amellyel Somodi János a legjobb kilenc közé jutott a Gelato Festival World Masters 2025-ös selejtezőjében. A három éve tartó versenyben a balatoni fagyikészítő az egyetlen somogyi, noha többen is versenyben voltak a szakmai elismerésnek számító jelöltségért.

Három éve finomítgatja a receptet a balatoni fagyikészítő

Fotó: Gelato Festival World Masters

Somodi János, a balatonmáriafürdői Florida fagyizó fagylaltmestere még 2022-ben alkotta meg a Torta della Nonnát, direkt erre a versenyre.

– A fagyi ötlete onnan jött, hogy Kéthelyen volt egy étterem régebben és ott vacsoráztunk. Ettem ott egy desszertet, aminek hasonló ízvilága volt, ahhoz hasonlóan finomat előtte még sosem ettem. Egyszer még visszamentem csak a desszert miatt és aztán eldöntöttem, hogy ezt az ízélményt adom vissza fagyiban – mesélte az új fagylalt recept születését Somodi János.

A többi már történelem és mivel a Gelato Festival World Masters első elődöntője volt, adta magát a dolog, hogy sütőtök is kerüljön a fagyiba.

Már Év fagyija nyertes is volt a Torta della Nonna

Fotó: S.J.

Balatoni fagyikészítő a világ legjobbjai között

– Maga a fagyi egy enyhén sós avolai mandula fagylalt, ez egy teljesen pörköletlen natúr mandula, amit sós alapként készítek el. Egy barnacukorral, panellával, ami tulajdonképpen nyers nádcukor, ez ad egy kis színt neki és ezt rétegezem be egy fűszeres, házi sütőtökös krémmel. Amihez megsütöm a sütőtököt, csinálok belőle pürét, felfőzöm cukorral, hársmézzel, kardamonnal, fahéjjal, gyömbérrel. Ezt a fagyiba teszem és az egészhez pekándiót, diót és brazildiót, valamint kesudiót pörkölök. A diók egyik felét infúziós eljárással felfőzöm cukorszirupban, a másik feléhez pedig grillázst készítek, amibe beleteszem őket. Ledarálom a dióféléket és ez adja meg a roppanósságát, avatott be minket a Torta della Nonna készítésének kulisszatitkaiba a balatoni fagyikészítő.

A kreáció annyira jól sikerült, hogy időközben Év fagyija díjat is nyert és Somodi János azóta is folyamatosan dolgozik a receptúrán és finomítgatja azt, hogy a bolognai döntőn a legjobban sikerüljön és megmutathassa tudását a világbajnokságon is.

– Ez egy olyan versenyen, aminek nagy nívója van. A világ minden tájáról jönnek fagylaltkészítők és ez Olaszországban egy hatalmas rendezvény. Ott majd 2-3 napon keresztül kell kóstoltatni és a zsűri előtt is be kell mutatni a fagyit, úgyhogy oda segítőkkel megyek majd – mondta Somodi János.

Már csak alig két hete van a balatoni fagyikészítőnek, hogy mindent előkészítsen a nagy megmérettetésig, ahol eldől, ki képviseli hazánkat a világ legnagyobb fagyis szakmai versenyén.