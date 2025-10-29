Még az utolsó céges buli maradványai is ottmaradtak az asztalon

Egy somogyi épületet, valamikori családi kastélyt nézett meg Boldizsár Balázs, amelyben 1998-ban még aktívan tevékenykedtek a dolgozók. A hely hangulata annyira megragadta, hogy egy komplett fotósorozat készült a különleges miliővel megáldott helyről. Boldizsár Balázs kaposvári ingatlanirodát vezet, de nem áll távol tőle az urbex és az antik dolgok sem, ahogyan a letűnt korok emlékeibe is szívesen ássa bele magát.

Megállt az idő 1998-ban ebben a régi TSZ irodaépületben, ami valaha családi kastély volt.

Fotó: Boldizsár Balázs

Szebb napokat látott konyha, kiselejtezett sütő, melegítőzsámoly tanúskodik róla, itt pár évtizede még minden nap meleg ebéd készült.

Egy otthagyott cigarettásdoboz, egy üveg sör, ami arra utal, hogy még a füstrendelet előtti időkben dolgozhattak itt emberek. A somogyi kastély, ami TSZ iroda volt legutóbb viszonylag jó állapotban van, de már jártak itt vandálok is.

Graffitik a falon és felgyújtott parketta tanúskodik erről. Boldizsár Balázs ingatlaniroda tulajdonos örökítette meg az áldatlan állapotokat. – A munkám során egészen különleges helyekre is eljutok és van, hogy annyira megragad a hely hangulata, hogy belefeledkezek a fotózásba, magyarázta. Érdekel, mert tetszik, megfog a varázsa. Ilyenkor elgondolkodom, próbálom feléleszteni vizuálisan a helyszínt, tette hozzá.

Az épület 1998. óta lehet üresen, hiszen egy ebből az évből származó naptárat talált Boldizsár Balázs a kastélyban.



Nem ez az első régóta elhagyatottan álló épület, amit eladásra kínál Boldizsár Balázs. – Annyira azért ez nem jellemző így a piacon, de időnként előfordul. Korábban volt például egy ilyen kúriánk, amit meg is vásároltunk, és nagyon sokat kellett azon dolgozni, hogy a vandalizmus nyomait rendbe tegyük, de mégis volt egyfajta eleganciája. Az ajtótokok, a kályha-kialakítás, a gerendázat, amelyek szinte lenyűgözőek: ezek az épületek ilyen hosszú időn keresztül és még mindig így állnak és méltóságteljesen léteznek, mondta Boldizsár Balázs.

Az urbexezés nem áll távol a kaposvári vállalkozótól, azt mesélte: egy-egy régi épület mindig lenyűgözi, főleg ha van kapcsolódási pontja a helyhez. – Nagyon sok ilyen képem van, úgyhogy abszolút valahol az én világom, mert a munkám miatt nagyon sok érdekes helyen fordulok meg. Volt korábban egy régi bankszékházi igazgató irodája, ahova bejutottam. Szekretert, kandallót, villanykapcsolót, az elnöki várót, intarziás megmunkált díszítőelemeket, gyönyörű födémeket, mennyezeteket, rengeteg minden dolgot lehet látni. Voltam régi szállodában is, ahol még ott van a vendégkönyv 1973-ból, abból az évből amikor én is születtem, az egészen különleges.