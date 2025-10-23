A jóhiszeműség ára sokszor tízezresekben mérhető

Egy olvasónk jelezte: olyan csomagot kapott ő és pár ismerőse, amit senki nem rendelt a családból. A doboz ismerősnek tűnt, a futár udvarias volt, a helyzet megszokott – fizettek. Húszezer forint, készpénzben. Aztán otthon jött a felismerés: semmi olyat nem kaptak, amit bárki is várt volna és csalás áldozata lett. Volt, aki egy olcsó elektromos borotvát talált a dobozban. Egy idős, özvegy hölgy például a küldemény mellé névjegykártyát is kapott – külföldi telefonszámmal, amit már nem mert felhívni.

Csalássorozat szedi áldozatait Somogyban. Már senkiben nem lehet bízni?

Ez nem tévedés. Ez színtiszta csalás. Az ilyen utánvétes csomagos trükk régóta létezik, mégis újra és újra működik. A csalók azért küldik ki a csomagot, mert tudják: a magyar ember jóhiszemű. Ha a futár csenget, kifizeti, mert nem akar bajt, mert „biztos a fiam rendelte”, „biztos elfelejtettük”. A rendszer pedig nekik kedvez. A futár nem ellenőriz, a szolgáltató vállat von, a hatóságról pedig nem gondolja senki, hogy foglalkozik egy ilyen "kicsinek tűnő" üggyel.

Sokan válnak csalás áldozatává

De hova vezet az a világ, ahol bárki büntetlenül küldhet utánvétes csomagot, és pénzt húzhat ki idegenek zsebéből? Miért nincs valós felelősségre vonás, nyomon követés, ellenőrzés? A technológia ma már mindent lát, csak épp akkor nem, amikor kéne.

Ez a bizalom ipari méretű kizsákmányolása. A jóhiszeműségre épített üzletmodell, ahol a gyengeség a bevétel forrása. És miközben az áldozatok sokszor idős emberek, a rendszer hidegen hagyja őket.

Elvárhatjuk, hogy a futárszolgálatok jobban ellenőrizzék a feladókat. Hogy a hatóságok ne csak a statisztikát gyarapítsák, hanem fellépjenek. És hogy mi, fogyasztók, végre megtanuljuk: nem minden csomag ajándék, és nem minden doboz ártatlan. Amíg a bizalmat pénzzé lehet tenni, addig lesz, aki megpróbálja. A kérdés csak az, hogy mi meddig engedjük.