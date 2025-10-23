október 23., csütörtök

A jóhiszeműség ára sokszor tízezresekben mérhető

Egy olvasónk hívta fel rá figyelmünket, hogy a közelmúltban több kaposvári is kéretlen csomagot kapott. Csalássorozat áldozatai lettek, pedig csak jóhiszeműek voltak.

Koszorus Rita

Egy olvasónk jelezte: olyan csomagot kapott ő és pár ismerőse, amit senki nem rendelt a családból. A doboz ismerősnek tűnt, a futár udvarias volt, a helyzet megszokott – fizettek. Húszezer forint, készpénzben. Aztán otthon jött a felismerés: semmi olyat nem kaptak, amit bárki is várt volna és csalás áldozata lett. Volt, aki egy olcsó elektromos borotvát talált a dobozban. Egy idős, özvegy hölgy például a küldemény mellé névjegykártyát is kapott – külföldi telefonszámmal, amit már nem mert felhívni.

csalás
Csalássorozat szedi áldozatait Somogyban. Már senkiben nem lehet bízni?
Fotó: nicoletaionescu

Ez nem tévedés. Ez színtiszta csalás. Az ilyen utánvétes csomagos trükk régóta létezik, mégis újra és újra működik. A csalók azért küldik ki a csomagot, mert tudják: a magyar ember jóhiszemű. Ha a futár csenget, kifizeti, mert nem akar bajt, mert „biztos a fiam rendelte”, „biztos elfelejtettük”. A rendszer pedig nekik kedvez. A futár nem ellenőriz, a szolgáltató vállat von, a hatóságról pedig nem gondolja senki, hogy foglalkozik egy ilyen "kicsinek tűnő" üggyel. 

Sokan válnak csalás áldozatává 

De hova vezet az a világ, ahol bárki büntetlenül küldhet utánvétes csomagot, és pénzt húzhat ki idegenek zsebéből? Miért nincs valós felelősségre vonás, nyomon követés, ellenőrzés? A technológia ma már mindent lát, csak épp akkor nem, amikor kéne.
Ez a bizalom ipari méretű kizsákmányolása. A jóhiszeműségre épített üzletmodell, ahol a gyengeség a bevétel forrása. És miközben az áldozatok sokszor idős emberek, a rendszer hidegen hagyja őket.
Elvárhatjuk, hogy a futárszolgálatok jobban ellenőrizzék a feladókat. Hogy a hatóságok ne csak a statisztikát gyarapítsák, hanem fellépjenek. És hogy mi, fogyasztók, végre megtanuljuk: nem minden csomag ajándék, és nem minden doboz ártatlan. Amíg a bizalmat pénzzé lehet tenni, addig lesz, aki megpróbálja. A kérdés csak az, hogy mi meddig engedjük.

 

