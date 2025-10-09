október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Végleg eltűnik a polcokról

43 perce

Szomorú: Soha többé nem tudjuk megvásárolni ezt az imádott terméket

Címkék#szappan#legenda#Henkel#tisztálkodás#fürdőszoba

Évtizedeken át része volt a mindennapjainknak. A Fa szappan, amely 1954-től hű társunk volt, most végleg eltűnik a boltok polcairól. A gyártó bejelentette, hogy csaknem 70 év után lezárul egy korszak.

Sonline.hu

Amikor a Fa szappan megjelent, egyszerre kínált letisztult illatot és könnyű elérhetőséget, így hamar a mindennapjaink része lett. Magyarországon is évtizedekig komoly népszerűségnek örvendett. Az illata és formai megjelenése olyan emlékeket idéz, amely sokakban nosztalgikus érzéseket kelthet.

Egy korszak véget ért. Búcsúzik a Fa szappan.
Egy korszak véget ért. Búcsúzik a Fa szappan.
Fotó: Amri1984 / Forrás:  Shutterstock

Miért szűnik meg a Fa szappan?

A gyártó Henkel stratégiai döntést hozott. Bejelentették, hogy a jövőben a márka fókuszát inkább olyan termékekre helyezik, mint a dezodorok vagy a tusfürdők. Ez az elmúlt évek során indokolttá vált, hiszen a szappanokat egyre kevesebben vásárolták meg, így ezekből a termékekből nem tudtak a korábbiakhoz hasonló profitit generálni. 

A legendás termék.
A legendás termék.
Fotó: Emilio100 / Forrás:  Shutterstock

Mit veszítünk ezzel?

A Fa szappan több volt, mint egy egyszerű tisztálkodási termék. Amikor a Henkel piacra dobta a szappant 1954-ben egy különleges, új vonalat kívánt a gyártó megteremteni. Ez sikerült is nekik, hiszen a következő évtizedben elképesztő népszerűségre tett szert a szappan, amely a szabad nyugat ikonjává nőtte ki magát.

Bár a megszűnéssel kapcsolatos hírek sokakat elgondolkodtatnak és visszaemlékezésre késztetnek, a márka nem tűnik el. A Henkel jelezte, hogy csak a klasszikus Fa szappannak intenek búcsút, a márka, egyéb termékei megmaradnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu