Szomorú: Soha többé nem tudjuk megvásárolni ezt az imádott terméket
Évtizedeken át része volt a mindennapjainknak. A Fa szappan, amely 1954-től hű társunk volt, most végleg eltűnik a boltok polcairól. A gyártó bejelentette, hogy csaknem 70 év után lezárul egy korszak.
Amikor a Fa szappan megjelent, egyszerre kínált letisztult illatot és könnyű elérhetőséget, így hamar a mindennapjaink része lett. Magyarországon is évtizedekig komoly népszerűségnek örvendett. Az illata és formai megjelenése olyan emlékeket idéz, amely sokakban nosztalgikus érzéseket kelthet.
Miért szűnik meg a Fa szappan?
A gyártó Henkel stratégiai döntést hozott. Bejelentették, hogy a jövőben a márka fókuszát inkább olyan termékekre helyezik, mint a dezodorok vagy a tusfürdők. Ez az elmúlt évek során indokolttá vált, hiszen a szappanokat egyre kevesebben vásárolták meg, így ezekből a termékekből nem tudtak a korábbiakhoz hasonló profitit generálni.
Mit veszítünk ezzel?
A Fa szappan több volt, mint egy egyszerű tisztálkodási termék. Amikor a Henkel piacra dobta a szappant 1954-ben egy különleges, új vonalat kívánt a gyártó megteremteni. Ez sikerült is nekik, hiszen a következő évtizedben elképesztő népszerűségre tett szert a szappan, amely a szabad nyugat ikonjává nőtte ki magát.
Bár a megszűnéssel kapcsolatos hírek sokakat elgondolkodtatnak és visszaemlékezésre késztetnek, a márka nem tűnik el. A Henkel jelezte, hogy csak a klasszikus Fa szappannak intenek búcsút, a márka, egyéb termékei megmaradnak.