A 100 legjobb fodrász között már kaposvári is van
Sikert sikerre halmoz az Egyesült Államoban Velner Ágnes. A kaposvári fodrász egy neves nemzetközi szakmai versenyen kapott jelölést, és bekerült a kontinens 100 legjobb fodrásza közé is.
Zsinórban harmadszor is bekerült Észak-Amerika egyik legnevesebb szakmai versenyének élmezőnyébe a kaposvári származású Velner Ágnes. A Floridában élő fodrász különleges hajfonataival és kreatív frizuráival hívta fel magára a figyelmet a Beyond the Ponytail nevű nemzetközi megmérettetésen.
A díjátadó gálán Ágnes büszkén pózolt alkotásával: egy szoborszerű, fonott konttyal, amelynek kidolgozottsága és formavilága lenyűgözte a zsűrit. Szinte már hajszobrászat az, amit ő művel. – Nagyon szerencsés vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, és olyan helyekre is eljuthatok általa, ahová másként talán soha, mondta kérdésünkre.
Ágnes fonatai rendkívül népszerűek. Sok munkája van, különösen az esküvői szezonban, amikor menyasszonyok keresik egyedi, mégis elegáns frizuráit. – A fonások mellett gyakran készítek fesztiválfrizurákat is, hiszen errefelé több nagy zenei rendezvényt tartanak. De sok sportoló gyerek is visszajár hozzám, mielőtt meccsekre, utazásokra indulnak, mesélte. A vendégeim tudják, milyen minőséget kapnak, és értékelik, hogy amit felépítettem, sokkal egyedibb, mint amit mások csinálnak.
Imádják a kaposvári fodrászt Floridában
A versenyszezon most véget ért, így Ágnes számára következhet egy kis pihenés – amíg el nem kezdődnek újra az esküvők, amelyek tavaszig kitöltik az idejét.
– Az év vége mindig a versenyfelkészülés időszaka, hiszen újév környékén nyílik meg a nevezési időszak, magyarázta. Tavaly két nagyobb versenyen is indultam, több kategóriában, főként fonásokkal és alkalmi frizurákkal, mondta.
A Beyond the Ponytail tematikus lebontásban díjazza a különböző stílusokat – az egyszerű, letisztult kontyoktól a bonyolult, copf jellegű alkotásokig.
– A fonás volt idén is a középpontban, de küldtem be kontyot és úgynevezett „editorial” munkát is, ami a művészibb vonalat képviseli, és nagyon közel áll a szívemhez. Két kategóriában is jelölést kaptam, és tavaly sikerült elhoznom a díjat. Felfoghatatlan érzés, hogy a világ minden tájáról neveznek, és te viszed haza az elismerést, mondta lelkesen az Amerikában élő fodrász.
A fodrász elárulta: kezdetben csak kislányának font hajat, amikor az tornázni kezdett – innen indult a karrierje. – Ahhoz képest, milyen ártatlanul kezdődött, hihetetlen, hova jutottam. Idén már három jelölést is kaptam, ami szakmai szempontból a csúcsot jelenti.
Velner Ágnes munkáit több magazin is bemutatta, és számos elismerést kapott. Tavaly beválasztották Észak-Amerika száz legnagyobb hatású fodrásza közé. – Ezek az események rólam is szólnak, ilyenkor engem ünnepelnek, mondta meghatottan. Megtanultam, hogy ezeken részt kell venni, ahhoz hogy a földön maradjak és minden pillanatot megéljek. Velner Ágnes úgy fogalmazott: sok mindent elért már, de később senki sem a díjaira fog emlékezni, hanem arra, hogyan viselkedett a vendégeivel és mennyire tudott ember maradni a siker hatására.