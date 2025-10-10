A 100 legjobb fodrász között már kaposvári is van

Zsinórban harmadszor is bekerült Észak-Amerika egyik legnevesebb szakmai versenyének élmezőnyébe a kaposvári származású Velner Ágnes. A Floridában élő fodrász különleges hajfonataival és kreatív frizuráival hívta fel magára a figyelmet a Beyond the Ponytail nevű nemzetközi megmérettetésen.

Ágnes a díjkiosztó gálán, ahova csak a legjobb fodrászokat hívják meg.

A díjátadó gálán Ágnes büszkén pózolt alkotásával: egy szoborszerű, fonott konttyal, amelynek kidolgozottsága és formavilága lenyűgözte a zsűrit. Szinte már hajszobrászat az, amit ő művel. – Nagyon szerencsés vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, és olyan helyekre is eljuthatok általa, ahová másként talán soha, mondta kérdésünkre.

Ágnes fonatai rendkívül népszerűek. Sok munkája van, különösen az esküvői szezonban, amikor menyasszonyok keresik egyedi, mégis elegáns frizuráit. – A fonások mellett gyakran készítek fesztiválfrizurákat is, hiszen errefelé több nagy zenei rendezvényt tartanak. De sok sportoló gyerek is visszajár hozzám, mielőtt meccsekre, utazásokra indulnak, mesélte. A vendégeim tudják, milyen minőséget kapnak, és értékelik, hogy amit felépítettem, sokkal egyedibb, mint amit mások csinálnak.

Ezzel az extra fonattal nevezett a versenybe Ágnes.

Imádják a kaposvári fodrászt Floridában

A versenyszezon most véget ért, így Ágnes számára következhet egy kis pihenés – amíg el nem kezdődnek újra az esküvők, amelyek tavaszig kitöltik az idejét.

– Az év vége mindig a versenyfelkészülés időszaka, hiszen újév környékén nyílik meg a nevezési időszak, magyarázta. Tavaly két nagyobb versenyen is indultam, több kategóriában, főként fonásokkal és alkalmi frizurákkal, mondta.

A Beyond the Ponytail tematikus lebontásban díjazza a különböző stílusokat – az egyszerű, letisztult kontyoktól a bonyolult, copf jellegű alkotásokig.

– A fonás volt idén is a középpontban, de küldtem be kontyot és úgynevezett „editorial” munkát is, ami a művészibb vonalat képviseli, és nagyon közel áll a szívemhez. Két kategóriában is jelölést kaptam, és tavaly sikerült elhoznom a díjat. Felfoghatatlan érzés, hogy a világ minden tájáról neveznek, és te viszed haza az elismerést, mondta lelkesen az Amerikában élő fodrász.