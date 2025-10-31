Elég volt! Így kezeld a hangos szomszédot a panelben!

A panelépületek egyik sajátossága, hogy a hang szinte akadálytalanul terjed. A hangos szomszéd zenéje, a gyerek sírása, a konyhai edénycsörgés mind-mind átszűrődik. Sok lakó már megtanult együtt élni ezekkel a háttérzajokkal, de van, amikor a hangok szinte elviselhetetlenné válnak.

A hangos szomszédok nemcsak esténéként tudnak bosszantóak lenni.

Fotó: MAYA LAB / Forrás: Shutterstock

A törvény szerint csendháborításról akkor beszélünk, ha valaki ok nélkül akadályozza mások nyugalmát.

A társasházak esetében van egy bizonyos SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat), amiben azt szabályozzák, hogy mely időtartalomban lehet bizonyos hangos tevékenységeket folytatni. Aki ezen az időponton kívül végez akár lakásfelújítást, akár házibulit szervez, az már akár csendháborításnak is minősülhet.

- fogalmazott Dr. Friedszám Róbert, ügyvéd.

Hogyan lehet kezelni a hangos szomszédot?

A tartós hangterhelésnek nem csupán bosszantó, hanem egészségkárosító hatása is lehet. Az állandó zaj stresszt, fáradékonyságot, alvászavart és idegességet is okoz. A jogszabályok kétféle utat biztosítanak a változásra vágyó lakóknak:

A Polgári Törvénykönyv alapján a hatóságok eljárhatnak ilyen esetekben és bírságot is szabhatnak ki, végső esetben pedig feljelentést is tehetnek.

A csendháborítás is birtokháborításnak minősül, így akár a helyi jegyzőhöz is fordulhatunk megoldás reményében.

Dr. Friedszám Róbert azt javasolja, hogy még mielőtt a hatóságokhoz fordulnánk, próbáljuk a konfliktust nyugodtan megbeszélni.

Jelezzük a problémát a szomszéd felé! Nem biztos, hogy mindig sikerül így megoldást találni, de sokkal könnyebb, mint a hatóságokhoz fordulni. Főleg akkor, ha a csendháborítás akkor történik, amikor a hivatal nincsen nyitva és nem tudnak eljárni.

- mondta a szakember.

A panel nem csupán lakóhely, hanem közösség is. A békés együttélés alapja a kölcsönös figyelem és empátia. Éppen ezért, ha tudjuk, hogy zajjal járó tevékenységet tervezünk, akkor ezt jelezzük előre szomszédainknak, és lehetőleg olyan időpontot válasszunk, amely nem ütközik a társasház házirendjében leírtakkal.