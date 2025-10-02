október 2., csütörtök

Kvarcórák és szétkapott Skodák aranykora a határon

Címkék#Somogyi Néplap#határőrség#vármegye

Régi fotók kerültek elő a Somogyi Néplap archívumából, amelyek a megye határőrségi múltját idézik meg. A képeken Berzencén és más somogyi határátkelőhelyeken szolgálatot teljesítő határőrök láthatók – egy korszak tanúi, amely 2007-ben a schengeni csatlakozással végleg lezárult. A képek nemcsak dokumentálnak, hanem emlékeztetnek is: a határ menti élet mindennapjaira, a szolgálat komolyságára és a határőrség eltűnt világára.

Koszorus Rita
Berzence, Barcs, és a múlt emlékei – különleges fotók kerültek elő a Somogyi Néplap archívumából, amelyek a megye határőrségi múltját idézik meg. A képeken egyenruhások sorakoznak, járművekről ugranak le, vagy épp szolgálatot teljesítenek a határátkelőknél. A felvételek nemcsak dokumentálnak, hanem mesélnek is: egy korszakról, amely 2007-ben végleg lezárult.

határőr tankkal
A határőrség egykor fontos szerepet töltött be a vármegye életében. Fotó: Somogyi Hírlap archív

A határ, mint életforma

határőrök tankkal
Egykor önálló határőrség működött. 

Somogy megye déli részén, a horvát határ mentén fekvő Berzence és Barcs voltak a megye két legfontosabb közúti határátkelőhelyei. A 681-es főút Berzencénél ér véget, ahol a határátkelőhely évtizedeken át működött, jelentős teherforgalmat bonyolítva le. A másik fontos átkelő Barcsnál található, amely szintén Horvátország felé biztosít kapcsolatot.
A most előkerült képek Berzencén és más somogyi határszakaszokon készültek, ahol a Magyar Határőrség katonái teljesítettek szolgálatot. Az egyik fotón határőrök egy páncélozott járműről ugranak le, a jármű hátulján jól olvasható a „HATÁRŐRSÉG” felirat. Egy másikon egy határőr portréja látható, míg egy másik képen épp egy autót ellenőriznek az úton – mindez egy letűnt korszak lenyomata.

A Határőrség története és megszűnése

Határőr munka közben. 

A Magyar Határőrség 1946-ban alakult meg, és egészen 2007. december 31-ig működött önálló szervezetként. A szervezet fő feladata az államhatárok őrzése és az illegális határátlépések megakadályozása volt. A rendszerváltás után fokozatosan átalakult, és egyre inkább rendészeti feladatokat látott el.
A schengeni csatlakozás 2007. december 21-én hozta el a fordulópontot: ekkor megszűnt az állandó határellenőrzés Magyarország és az EU-s szomszédos országok között. A Határőrség pedig 2008. január 1-jén hivatalosan beolvadt a Rendőrség szervezetébe. 

Emlékezni és megőrizni

A határőrség egykoron. Fotó: Archív 

A határ menti települések lakói számára a határőrök jelenléte mindennapos volt – biztonságot, kontrollt, néha feszültséget jelentett. A most előkerült képek nemcsak dokumentumok, hanem emlékek is: egy korszak lenyomatai, amelyet érdemes megőrizni. A Somogyi Néplap archívumából előkerült fotók lehetőséget adnak arra, hogy újraértékeljük a határ menti életet, és emlékezzünk azokra, akik egykor a határok védelmében szolgáltak.

Fotók: Lang Róbert

 

