Egy apró figyelmetlenség is elég

1 órája

Ne hagyd bedugva, mert sokkoló meglepetés érhet

Címkék#elektronikai eszköz#porszívó#háztartás#lakástűz#tűz#katasztrófavédelem

Sok esetben bele sem gondolunk, hogy a háztartási eszközök egy pillanat alatt lakástüzet okozhatnak. Mutatjuk, mire kell különösképpen figyelned, hogy ne érjen sokkoló meglepetés!

Sonline.hu

A statisztikák szerint a lakástüzek jelentős részét az elektromos háztartási eszközök okozzák. A hibás vagy gyenge minőségű töltők, a túlterhelt konnektorok, valamint a karbantartatlan készülékek mind növelik a tűzveszélyt. Amikre azonban különösen oda kell figyelnünk, azok a porszívók

Az éjszakára bedugva hagyott háztartási eszközök óriási kockázatot jelentenek.
Fotó: Nicoleta Ionescu / Forrás:  Shutterstock

Miért tűzveszélyesek a porszívók?

Egy porral, hajszálakkal vagy szöszökkel eltömődött porszívó motorja könnyen túlmelegedhet, ha éjszakára bedugva hagyjuk. A szigetelések olvadása és a felhevült por akár egy pillanat alatt lángra lobbanhat. Ez viszont nemcsak éjszaka jelent problémát. Ha a szűrő eltömődik vagy a szívóerő csökken, a motor hőmérséklete gyorsan emelkedni kezd, ami ugyancsak tűzhöz vezethet. Gyakoriak azok az esetek is, amikor a porszívóból füst árad vagy akár egyből lángra kap az eszköz. Ezek a problémák különösen a régi, olcsó porszívóknál jelentenek kockázatot.

Ha nem használjuk, inkább húzzuk ki!

Az otthoni elektromos biztonság nem kizárólag a készülékek minőségén múlik, hanem azon is, hogyan használjuk és tároljuk azokat. Ezért, ha nem dolgozunk aktívan a porszívóval (vagy bármelyik hőt termelő háztartási eszközzel), húzzuk ki a konnektorból. A porszívók esetében rendszeresen ürítsük a porzsákot vagy tartályt, tisztítsuk a szűrőket, ellenőrizzük a kábeleket, és soha ne terheljük túl a konnektorokat sok eszközzel.

Ha végeztünk a munkával, jobban tesszük, ha kihúzzuk a porszívót.
Fotó: Lysenko Andrii / Forrás:  Shutterstock

Somogyban is sok tűzesetet okoznak a háztartási eszközök

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalos weboldalán hasonlította össze a 2024-es és 2025-ös évet. Itt pedig részletesen kifejtik, hogy leggyakrabban zárlat, nyílt láng használata, a kémény leromlott műszaki állapota, az elektromos hálózat túlterheltsége és a tűzhelyen felejtett étel miatt keletkezett tűz.

Október elsejéig összesen 176 lakóépület gyulladt ki Somogyban, néggyel több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A lakástüzekben 5 ember vesztette életét, tizenketten sérültek meg.

- fogalmaz a Katasztrófavédelem.

 

