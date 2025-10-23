Miami és Portugália után Hollandiát veszi célba a balatoni DJ

Shooma számára az idei ősz is a zene, a nemzetközi ismertség és az alkotás jegyében telik. A világ legjobb DJ-i és producerei vesznek részt az Amsterdam Dance Eventen, ahol a szakmai kapcsolatok építése éppoly fontos, mint a színpadon nyújtott teljesítmény. A rendezvény öt napja alatt félmillió látogató váltja egymást, hogy élőben hallgassa a legfrissebb elektronikus ritmusokat. Ebben a nemzetközi felhozatalban kap helyet a fonyódi Zsiga Soma, akit az afro-house vonal kedvelői a DJ-pult mögött Shoomaként ismernek, és aki a Vibora kiadót képviseli a holland fővárosban.

Shooma ezúttal a holland fővárost igázza le

Fotó: MW

A hollandokat is felrázza

Olyan nevek mellett zenélhet, mint Adam Beyer, Ben Böhmer vagy Charlotte de Witte, illetve Vintage Culture. Soma idei éve rendkívül mozgalmas: a fiatal DJ már nemzetközi szinten is bizonyított. Fellépett egy népszerű portugál partihelyszínen, ahol a közönség soraiban a táncoló tömeg szinte az első pillanattól az utolsóig élvezte a pörgős afro-house ritmusokat. Emellett részt vett a világ egyik legnívósabb elektronikus zenei eseményén, a Miami Music Weeken is.

A nyár azonban nem csak a fellépésekről szólt: Shooma idén új dallal is jelentkezett. A Matadora című track hamar népszerűvé vált a streaming platformokon, és a DJ-k, valamint a hallgatók is szívesen pörgetik világszerte. A dal sikere jól mutatja, hogy a fonyódi fiatal zenész egyre komolyabb nyomot hagy a nemzetközi afro-house színtéren, miközben saját hangzásvilágát is folyamatosan formálja.