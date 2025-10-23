2 órája
Miami és Portugália után Hollandiát veszi célba a balatoni DJ
Elkezdődött az Amsterdam Dance Event vagyis az ADE, az elektronikus zenei szcéna egyik legfontosabb eseménye, amin a világ legjobbjai pörgetik a lemezeket. Az idei hollandiai fesztiválra egy somogyi lemezlovas is meghívást kapott, hiszen Shooma, vagyis Zsiga Soma is fellép az eseményen, ami minden bizonnyal eddigi legnagyobb horderejű fellépése.
Shooma számára az idei ősz is a zene, a nemzetközi ismertség és az alkotás jegyében telik. A világ legjobb DJ-i és producerei vesznek részt az Amsterdam Dance Eventen, ahol a szakmai kapcsolatok építése éppoly fontos, mint a színpadon nyújtott teljesítmény. A rendezvény öt napja alatt félmillió látogató váltja egymást, hogy élőben hallgassa a legfrissebb elektronikus ritmusokat. Ebben a nemzetközi felhozatalban kap helyet a fonyódi Zsiga Soma, akit az afro-house vonal kedvelői a DJ-pult mögött Shoomaként ismernek, és aki a Vibora kiadót képviseli a holland fővárosban.
A hollandokat is felrázza
Olyan nevek mellett zenélhet, mint Adam Beyer, Ben Böhmer vagy Charlotte de Witte, illetve Vintage Culture. Soma idei éve rendkívül mozgalmas: a fiatal DJ már nemzetközi szinten is bizonyított. Fellépett egy népszerű portugál partihelyszínen, ahol a közönség soraiban a táncoló tömeg szinte az első pillanattól az utolsóig élvezte a pörgős afro-house ritmusokat. Emellett részt vett a világ egyik legnívósabb elektronikus zenei eseményén, a Miami Music Weeken is.
A nyár azonban nem csak a fellépésekről szólt: Shooma idén új dallal is jelentkezett. A Matadora című track hamar népszerűvé vált a streaming platformokon, és a DJ-k, valamint a hallgatók is szívesen pörgetik világszerte. A dal sikere jól mutatja, hogy a fonyódi fiatal zenész egyre komolyabb nyomot hagy a nemzetközi afro-house színtéren, miközben saját hangzásvilágát is folyamatosan formálja.
Sorban hódítja meg a legmenőbb fesztiválokat a balatoni DJ
A Vibora kiadó is sikereket könyvelhet el: idén bekerült a Top100 afro-house kiadók közé, ami tovább erősíti Shooma nemzetközi pozícióját. A fiatal DJ a nyár során új zenéken dolgozott, miközben sorra teljesíti a fellépéseit, és készült az ADE-re, ahol a világ legnevesebb DJ-i és producerei mellett mutathatja meg tehetségét.
Amszterdam színpadán való fellépés nem csupán rangos lehetőség, hanem egy fontos mérföldkő is a balatoni DJ számára: itt a legkülönbözőbb műfajokat képviselő kiadók mellett zenélhet, és a szakmai fórumokon is kapcsolatokat építhet.