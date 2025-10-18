Stílusosan és szenvedéllyel csalizza fel a botokat a siófoki szépség – örül a zsákmány a karjaiban

Sokszor kap megjegyzéseket más horgászoktól, amiért nem úgy néz ki, mint egy átlagos pecás, de Sárai Vanesszát nem érdeklik a kritikák. Jól érzi magát a bőrében és a horgászat a szenvedélye.

Vanessza nem csak a műteremben mutat jól, de horgászat közben is

Fotó: MW

A Tündérszépek 2022-es döntőse, Sárai Vanessza kislány kora óta a horgászat rajongója és néhány éve párjával komolyabban elkezdett ezzel a sporttal foglalkozni. Ahogy ez elkezdődött, megérkeztek az első szép eredmények is.

– A jelenlegi rekordom egy 19,525 kilós ponty, a célom pedig, hogy elérjem és megdöntsem a 20 kilós álomhatárt, mesélte a siófoki szépség. Ez egy elég komótos kapás volt – először nem is éreztem, hogy nagy hal lesz, mert könnyedén úszott. A part közelében kapott igazán életre, és egy jó félórás fárasztás után sikerült megszákolnom. Nagyon boldog voltam, mert azt hittem, meglesz a húsz kiló, de így is ez volt eddig a legnagyobb élményem – mondta.

Szenvedélye a horgászat, ami kikapcsolja a hétköznapok nyüzsgése után

Fotó: MW

Vanessza elárulta, hogy ugyan párjával jár pecázni, de nem szokott segítséget kérni tőle. Még akkor sem, ha ekkora halat kell fárasztani.

– Mindig mindent egyedül csinálok – számomra ez nem fárasztó, hanem igazi élmény. Szeretem, ha a fárasztás minél tovább tart. Szerintem az a legszebb pillanat, amikor várod, hogy meglásd, mi akadt a horgod végére – magyarázta Vanessza.

A horgász oldalak megosztják a fotóit

– Megszokták osztani a képeimet, különböző horgászos oldalak. Ahol nagyon sokan megjegyzik, hogy nem úgy nézek ki mint egy horgász. És abból, hogy nem áll össze-vissza hajam és bőrkabát van rajtam, sokan azt a következtetést vonják le, hogy biztos, semmi közöm nincs a hal fogásához. Mosolyogva olvasom ezeket – jegyezte meg a szépséges horgász. Nekem nagyon fontos, hogy jól érezzem magam a bőrömben. Így a horgászatok során is, mindig igyekszem csinos lenni. Természetesen a lehetőségekhez képest. Szerintem, nem a külső határozza meg, hogy ki milyen jó horgász! Szóval a továbbiakban is, csinosan fognak látni a horgász tavakon, üzente a kétkedőknek a siófoki horgászhölgy.

A bőrkabát és a tűzpiros köröm nem zárja ki, hogy valaki jó pecás legyen

Fotó: MW

A már említett ponty volt Vanessza eddigi legnagyobb fogása, de voltak még figyelemreméltó kapásai.

– Fogtam már 16 kilós tokhalat és 15 kilós amurt is, de a ponty számomra az igazi „top hal”. Nagyon kedvelem a tokhalat is, bár azt kevés tóban lehet megtalálni – a ponty viszont mindenhol kiemelkedő élményt ad – mondta.

Sárai Vanessza nevezett az Év horgásza versenyünkbe is, ahol már lehet szavazni a nevezett versenyzőkre az alábbi linken.

Ezt október 23. 23:59-ig tehetik meg az olvasók, s az, hogy ki lett az Év horgásza a 2025-ös PontyShow-n, a Hungexpon derül majd ki az ünnepélyes eredményhirdetés keretében. A somogyi horgászok női, felnőtt, gyermek és ifjúsági kategóriákban várják a voksokat legszebb fogásaikról készült fotóikra.