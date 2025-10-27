Influenza szezon újratöltve: most még időben védekezhetünk

A hűvösebb hónapokban a zárt terek, a közösségi események és a változékony időjárás miatt könnyebben terjednek a légúti fertőzések. A háziorvosok arra figyelmeztetnek, hogy ilyenkor különösen fontos az elővigyázatosság: érdemes időben gondoskodni a védekezésről, hogy szervezetünk felkészülten várja a vírusok szezonját. Ha az influenza elleni védőoltás miatt felkeressük háziorvosunkat, nagyot lépünk előre saját és családunk egészsége védelmében.

Az influenza elleni védőoltás a leghatékonyabb módja annak, hogy megelőzzük a betegség súlyos, szövődményekkel járó formáit.

Fotó: Halfpoint Images / Forrás: Getty Images

Mi a különbség a kötelező és az önkéntes oltások között? A kötelező védőoltásokat jogszabály írja elő, és azokat minden oltásra kötelezettnek meg kell kapnia. Az önkéntes oltásokat, mint például az influenza vagy HPV oltást, szabadon választhatják a szülők vagy az oltandók. Egyes oltások kifejezetten ajánlottak a betegség kockázati csoportokba tartozóknak.

Elérhető védelem: az ingyenes influenza elleni védőoltások már elérhetőek az orvosoknál

A 2025/2026-os influenzaszezonra gyártott védőoltás már minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető. – írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) A térítésmentes vakcinát az állam idén is biztosítja a kockázati csoportba tartozók számára.

Az elmúlt 14 évet tekintve a beadott influenza elleni védőoltások száma a 2023/2024. évi szezonban volt a legkevesebb.

Az influenza elleni oltás a leghatékonyabb módja annak, hogy megelőzzük a betegség súlyos, szövődményekkel járó formáit. Az őszi időszakban különösen fontos a védekezés, hiszen a vírus még nem terjed járványosan, így most van a legjobb idő a védettség kialakítására.

A védőoltás elsősorban a 60 év felettieknek, a krónikus szív-, érrendszeri, légzőszervi vagy anyagcsere-betegségben szenvedőknek, a legyengült immunrendszerűeknek, valamint a várandós és gyermekvállalást tervező nőknek ajánlott. Emellett javasolt az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak, illetve a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak is.

Az idei védőoltások információiról már tájékoztatták a háziorvosokat

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) minden évben kiadja az aktuális védőoltási útmutatót, amely segíti az orvosokat és a lakosságot az oltásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókban.