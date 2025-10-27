31 perce
Influenza szezon újratöltve: most még időben védekezhetünk
Ahogy beköszönt az ősz és a hideg időjárás, hamar összejön egy betegség: a megfázásos és vírusos időszak ezzel jár. Az egészségügyi szakemberek hangsúlyozzák: a megelőzés, az immunrendszer támogatása és a védőoltás a leghatékonyabb védekezési mód. Az influenza elleni védőoltás ésszerű és adott lehetőség: éljünk vele.
A hűvösebb hónapokban a zárt terek, a közösségi események és a változékony időjárás miatt könnyebben terjednek a légúti fertőzések. A háziorvosok arra figyelmeztetnek, hogy ilyenkor különösen fontos az elővigyázatosság: érdemes időben gondoskodni a védekezésről, hogy szervezetünk felkészülten várja a vírusok szezonját. Ha az influenza elleni védőoltás miatt felkeressük háziorvosunkat, nagyot lépünk előre saját és családunk egészsége védelmében.
Mi a különbség a kötelező és az önkéntes oltások között?
A kötelező védőoltásokat jogszabály írja elő, és azokat minden oltásra kötelezettnek meg kell kapnia. Az önkéntes oltásokat, mint például az influenza vagy HPV oltást, szabadon választhatják a szülők vagy az oltandók. Egyes oltások kifejezetten ajánlottak a betegség kockázati csoportokba tartozóknak.
Elérhető védelem: az ingyenes influenza elleni védőoltások már elérhetőek az orvosoknál
A 2025/2026-os influenzaszezonra gyártott védőoltás már minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető. – írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) A térítésmentes vakcinát az állam idén is biztosítja a kockázati csoportba tartozók számára.
Az elmúlt 14 évet tekintve a beadott influenza elleni védőoltások száma a 2023/2024. évi szezonban volt a legkevesebb.
Az influenza elleni oltás a leghatékonyabb módja annak, hogy megelőzzük a betegség súlyos, szövődményekkel járó formáit. Az őszi időszakban különösen fontos a védekezés, hiszen a vírus még nem terjed járványosan, így most van a legjobb idő a védettség kialakítására.
A védőoltás elsősorban a 60 év felettieknek, a krónikus szív-, érrendszeri, légzőszervi vagy anyagcsere-betegségben szenvedőknek, a legyengült immunrendszerűeknek, valamint a várandós és gyermekvállalást tervező nőknek ajánlott. Emellett javasolt az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak, illetve a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak is.
Az idei védőoltások információiról már tájékoztatták a háziorvosokat
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) minden évben kiadja az aktuális védőoltási útmutatót, amely segíti az orvosokat és a lakosságot az oltásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókban.
A legfontosabb tudnivalók röviden:
- Betegség idején nem javasolt az oltás, viszont enyhe megfázási tünetek vagy alacsony láz esetén még beadható.
- Krónikus betegek, idősek és várandós nők számára különösen javasolt a védőoltás, mert náluk súlyosabb szövődményeket okozhat az influenza.
- Az oltás nemcsak önmagunkat, hanem környezetünket is védi, különösen az időseket, kisgyermekeket és a legyengült immunrendszerűeket.
- Az influenza elleni vakcina évről évre változik, hogy mindig az aktuálisan terjedő vírustörzsek ellen nyújtson védelmet.
Amíg egészégesek vagyunk, könnyen átlépünk az oltási lehetőségen
A szakemberek szerint kiemelten fontos, hogy a védőoltást még a vírus tömeges megjelenése előtt kérjük a háziorvosnál – így a szervezetnek van ideje védettséget kialakítani a téli hónapokra.
A magyarországi oltási programban a 3 évesnél idősebbek számára 650 ezer adag, térítésmentesen felhasználható 3Fluart vakcina, míg a kisebbek védelmére 4 ezer adag Vaxigrip oltóanyag és 2 ezer adag Fluenz orrspray áll rendelkezésre. A trivalens oltóanyag két influenza A és egy B vírustörzset tartalmaz, összetétele pedig megfelel a WHO és az Európai Gyógyszerügynökség 2025/2026-os szezonra szóló ajánlásának.
A korábbi évek tapasztalatai szerint hazánkban az influenzaszezon általában november végén indul, és januárban éri el a csúcspontját. Éppen ezért érdemes még a vírus tömeges megjelenése előtt beadatni az oltást, hogy a szervezet időben kialakíthassa a védettséget. A 2024–2025-ös szezonban több mint félmillió ember, összesen 557 184 fő kapott térítésmentesen influenza elleni oltást, közülük mintegy 70 százalék a 60 év feletti korosztályból került ki.
A járványügy szakemberei arra kérik a lakosságot, hogy minél többen éljenek a védőoltás lehetőségével, saját és szeretteik egészsége érdekében. A térítésmentesen elérhető vakcinák mellett a gyógyszertárakban receptre, térítés ellenében is megvásárolhatók az influenza elleni oltóanyagok.
Amennyiben nem tartozunk veszélyeztetett csoportba, és odafigyelünk a kézmosásra, a vitaminban gazdag étkezésre, a pihenésre és a környezettudatos viselkedésre, nagyobb eséllyel kerülhetjük el a betegségeket az őszi hónapokban. Viszont meglévő krónikus betegségek, idős kor, terhesség vagy más veszélyeztetés esetén válasszuk a védőoltások lehetőségét.