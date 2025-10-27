Díjmentes számlavezetést kínál hazánk egyik legnagyobb bankja

Az OTP Bank október végétől több ponton módosítja lakossági számlacsomagjait. Az átalakítás egyszerre érinti az új és a meglévő ügyfeleket, és a legtöbb esetben a havi díjak, illetve a kedvezmények feltételei is változnak. Ennek része az ingyenes számlavezetés is.

Ingyenes számlavezetés: újít hazánk egyik legnagyobb bankja.

Fotó: Jose Calsina / Forrás: Shutterstock

Csak az új ügyfeleket érinti az ingyenes számlavezetés?

Az újonnan megnyíló számlák esetében a bank bevezeti az OTP TOP nevű konstrukciót. Az első évben ennél a számlatípusnál nem kell havi számlavezetési díjat fizetni, emellett az első bankkártya kibocsátása és éves díja is díjmentes lesz.

A konstrukció csak azok számára elérhető, akiknek az előző három hónapban nem volt lakossági számlájuk az OTP Banknál.

- számolt be róla a BiztosDöntés.hu.

A jelenlegi számlacsomagok többsége megszűnik vagy automatikusan új konstrukcióba kerül át.

A „Bázis L” számlák tulajdonosai az OTP TOP csomagba kerülnek át.

A „Bázis M” csomagok díjszintje nem változik, de a szolgáltatási tartalom bővül.

A „Bázis” és „Bázis S” ügyfelek az új Standard csomagba kerülnek.

Továbbá az OTP Bank külön csomagot kínál a 18 és 28 év közötti ügyfeleknek „GO Számlacsomag” néven.

Hamarosan leállások várhatók a banknál

Mint arról korábban már írtunk: fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein a következő napokban az OTP Bank és a K&H Bank is, ezért leállásokra kerül sor ennél a két pénzintézetnél. Az erről szóló cikkünkben részletesen felsoroltuk, hogy ezek a kimaradások pontosan melyik szolgáltatásokat érintik.