1 órája
Díjmentes számlavezetést kínál hazánk egyik legnagyobb bankja
Október 27-től új lakossági számlacsomagokat vezet be az OTP Bank. Az egyik legjelentősebb változás az új ügyfelek számára az első év során ingyenes számlavezetést kínáló „OTP TOP” nevű konstrukció.
Az OTP Bank október végétől több ponton módosítja lakossági számlacsomagjait. Az átalakítás egyszerre érinti az új és a meglévő ügyfeleket, és a legtöbb esetben a havi díjak, illetve a kedvezmények feltételei is változnak. Ennek része az ingyenes számlavezetés is.
Csak az új ügyfeleket érinti az ingyenes számlavezetés?
Az újonnan megnyíló számlák esetében a bank bevezeti az OTP TOP nevű konstrukciót. Az első évben ennél a számlatípusnál nem kell havi számlavezetési díjat fizetni, emellett az első bankkártya kibocsátása és éves díja is díjmentes lesz.
A konstrukció csak azok számára elérhető, akiknek az előző három hónapban nem volt lakossági számlájuk az OTP Banknál.
- számolt be róla a BiztosDöntés.hu.
A jelenlegi számlacsomagok többsége megszűnik vagy automatikusan új konstrukcióba kerül át.
- A „Bázis L” számlák tulajdonosai az OTP TOP csomagba kerülnek át.
- A „Bázis M” csomagok díjszintje nem változik, de a szolgáltatási tartalom bővül.
- A „Bázis” és „Bázis S” ügyfelek az új Standard csomagba kerülnek.
Továbbá az OTP Bank külön csomagot kínál a 18 és 28 év közötti ügyfeleknek „GO Számlacsomag” néven.
