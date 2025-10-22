1 órája
Durva: az Instagram újításával bárki kémkedhet utánunk?
Az Instagram ismét előrukkolt egy olyan újdonsággal, amire sokan felkapták a fejüket. Az új funkcióval mostantól a felhasználók térképen is követhetik barátaik tartózkodási helyét, és természetesen ők is láthatják, hol jártunk. Az elmúlt hónapokban az Instagram térképe több országban is elérhetővé vált, már Magyarországon is aktiválódott.
Nagyon sokan támadják az Instagram térképét. Fontos kiemelni, hogy ez nem valós idejű helymegosztás, mint például a Find My iPhone vagy a Snapchat Map. Itt csak azt látjuk, hogy követett ismerőseink hol osztották meg a pozíciójukat, ezek a közlések pedig mindössze 24 órán keresztül elérhetők.
Kapcsolattartás vagy kémkedés?
A közösségi platform célja az új térképpel, hogy még szorosabb kapcsolatot teremtsen a felhasználók között. Adam Mosseri, az Instagram vezetője az ABC Newsnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a térkép lehetővé teszi, hogy a felhasználók könnyebben tarthassák a kapcsolatot barátaikkal és ismerőseikkel. A tartózkodási hely csak akkor lesz megosztva, ha a felhasználó kifejezetten engedélyezi, és ilyenkor is kizárólag az általa kiválasztott, szűk kör láthatja az információt.
Az új funkciót a felhasználók között vegyes érzelmek kísérik. Egyesek örömmel fogadják a lehetőséget, hogy megoszthatják tartózkodási helyüket a barátokkal, míg mások fenntartásokkal kezelik, attól tartva, hogy ez átlépheti a magánélet határait.
Az Instagram térképe veszélyes a fiatalokra?
A szülők számára is fontos kérdés lehet, hogy kiskorú gyermekük biztonságban van-e az új funkció használata közben. Az Instagram erre külön odafigyelt.
Amennyiben egy kiskorú bekapcsolja a helymegosztást, a szülők értesítést kaphatnak az alkalmazáson keresztül, feltéve, hogy a szükséges értesítési engedélyeket beállították. Ez a lehetőség a platform úgynevezett Family Center részeként működik, amely lehetővé teszi a szülők számára többek között a képernyőidő szabályozását és a követési beállítások ellenőrzését is.
Így a családok számára biztonságosabbá válik az új funkció használata, miközben a fiatalok továbbra is élvezhetik a közösségi élményt.
Összességében az Instagram kiemelten figyel a felhasználók magánéletére és biztonságára. A térkép csupán a sztoriban megosztott helyeket jeleníti meg, így nem követi folyamatosan a felhasználó mozgását. Ez különösen fontos a fiatalok és a népszerű tartalomgyártók számára, akiket valós idejű helymegosztás esetén könnyen zaklathatnának a rajongók.