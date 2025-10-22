Durva: az Instagram újításával bárki kémkedhet utánunk?

Nagyon sokan támadják az Instagram térképét. Fontos kiemelni, hogy ez nem valós idejű helymegosztás, mint például a Find My iPhone vagy a Snapchat Map. Itt csak azt látjuk, hogy követett ismerőseink hol osztották meg a pozíciójukat, ezek a közlések pedig mindössze 24 órán keresztül elérhetők.

Sokak szerint az Instagram térképe átlépi a magánélet határait.

Fotó: miss.cabul / Forrás: Shutterstock

Kapcsolattartás vagy kémkedés?

A közösségi platform célja az új térképpel, hogy még szorosabb kapcsolatot teremtsen a felhasználók között. Adam Mosseri, az Instagram vezetője az ABC Newsnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a térkép lehetővé teszi, hogy a felhasználók könnyebben tarthassák a kapcsolatot barátaikkal és ismerőseikkel. A tartózkodási hely csak akkor lesz megosztva, ha a felhasználó kifejezetten engedélyezi, és ilyenkor is kizárólag az általa kiválasztott, szűk kör láthatja az információt.

Az új funkciót a felhasználók között vegyes érzelmek kísérik. Egyesek örömmel fogadják a lehetőséget, hogy megoszthatják tartózkodási helyüket a barátokkal, míg mások fenntartásokkal kezelik, attól tartva, hogy ez átlépheti a magánélet határait.

A térképes funkció augusztusban indult, először az Egyesült Államokban és Kanadában.

Forrás: Instagram

Az Instagram térképe veszélyes a fiatalokra?

A szülők számára is fontos kérdés lehet, hogy kiskorú gyermekük biztonságban van-e az új funkció használata közben. Az Instagram erre külön odafigyelt.

Amennyiben egy kiskorú bekapcsolja a helymegosztást, a szülők értesítést kaphatnak az alkalmazáson keresztül, feltéve, hogy a szükséges értesítési engedélyeket beállították. Ez a lehetőség a platform úgynevezett Family Center részeként működik, amely lehetővé teszi a szülők számára többek között a képernyőidő szabályozását és a követési beállítások ellenőrzését is.

Így a családok számára biztonságosabbá válik az új funkció használata, miközben a fiatalok továbbra is élvezhetik a közösségi élményt.

Összességében az Instagram kiemelten figyel a felhasználók magánéletére és biztonságára. A térkép csupán a sztoriban megosztott helyeket jeleníti meg, így nem követi folyamatosan a felhasználó mozgását. Ez különösen fontos a fiatalok és a népszerű tartalomgyártók számára, akiket valós idejű helymegosztás esetén könnyen zaklathatnának a rajongók.