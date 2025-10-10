Tiltólistára került az egész unióban, ha jót akarsz, ezt a növényt tartsd távol a kertedtől

Mert nem mindegy, mit tervezünk az utolsó ágyás fél négyzetméterére, mert akár az egész dísznövény gyűjteményünket, sőt a járdáinkat is tönkreteheti egy-egy invazív faj.

Bajkeverő növények a kertben: az invazív fajokkal vigyázzunk.

Fotó: Laurence Berger / Forrás: Getty Images

Futóbolond és invazív ez a növény, nem ismeri a határokat

Somogyban az őszi kertészkedés külön élmény, főként a Balaton környékén. Ilyenkor minden adott lenne a telepítéshez – de nem minden növény hálálja meg, ha most kerül a földbe. Van, ami tavasszal indulna csak igazán, és akad, amit jobb elkerülni – nemcsak a kert, de a ház épsége érdekében is.

A családi házak falain is sok helyen megjelenik a zöld borítás – borostyán, vadszőlő, repkény. Árnyékot adnak, látványosak, de kárt is okozhatnak. A hajtásaik beékelődnek a vakolat repedéseibe, a nedvességet bent tartják, és idővel roncsolhatják a falat.

A családi házak falain is sok helyen megjelenik a zöld borítás – borostyán, vadszőlő, repkény. Forrás: Getty images Fotó: ViewStock

A német borostyán például már az EU tiltólistáján szerepel, mert agresszívan terjed és kiszorítja az őshonos növényzetet. Ha valaki mégis zöld falra vágyik, válasszon tavasszal ültethető, rácsra futtatott, kevésbé terjedő fajtákat.

Az EU frissítette az inváziós idegen fajok uniós jegyzékét, és egy eddig dísznövényként is ismert, sok kertben előforduló kúszónövény került tiltólistára: a Delairea odorata, közismert nevén német borostyán vagy Cape ivy. A döntés 2025. augusztus 7-től lépett életbe: ettől az időponttól kezdve az egész Unióban tilos a faj forgalmazása, szaporítása, tartása és telepítése.

Egy gyökér! Igen, a betonbontó bambusz ültetést is gondoljuk át

A gyorsan növő, mélyre hatoló gyökérzetű fák – mint a nyár, a fűz vagy a császárfa – könnyen kárt tehetnek az alapban, járdában, vízvezetékben. Ősszel ültetve a gyökér nem tud megerősödni, és tavasszal a víz után kutatva a ház felé indul.

A bambusz különösen veszélyes invazív faj: futó rizómái alattomosan terjednek, és ha a talaj még meleg, pillanatok alatt „megszállhatják” a környéket. Mégis, látványos dísznövény, amely hamar ámulatba ejthet bennünket. Magassága szerint igen változatos: fajtától függően 30 centimétertől akár 20 méterig is nőhet. Kedveli a napos vagy félárnyékos helyeket, és bőséges öntözést igényel.