Ha nem megfelelően készíted, apró férgeket is megeszel ezzel az étellel

A japán ételek, mint a sushi és sashimi, vagy éppen a skandináv gravlax mára világszerte népszerű gasztronómiai különlegességekké váltak. A nyers hal fogyasztása egészséges étkezési formának tűnhet, ám kevesen tudják, hogy a tengeri és az édesvízi alapanyagok olykor láthatatlan veszélyeket rejtenek. Parazitákat, amelyek az emberi szervezetbe kerülve betegségeket okozhatnak.

A halakban előforduló paraziták közül több is képes az embert megfertőzni. A legismertebbek közé tartozik az Anisakis simplex, egy apró fonálféreg, amely gyakran fordul elő tengeri halakban, például lazacban, heringben, makrélában vagy tőkehalban.

A jó hír, hogy ezek a férgek nem minden nyers halban fordulnak elő, emellett könnyen eltávolíthatók az alapanyagokból. Ugyanis ezek a paraziták sem a túl magas, sem pedig a túl alacsony hőmérsékletet nem bírják.

Mindig megbízható forrásból vásároljunk nyers halat.

Ha otthon készítünk sushit, a halat előtte fagyasszuk le –20 °C-on legalább 24 órára.

A főzés, sütés, grillezés vagy akár 60 °C feletti hőkezelés biztonságosan elpusztítja a parazitákat.

Mivel Magyarországon is egyre népszerűbbek az ázsiai éttermek, törekedjünk arra, hogy csak megbízható vendéglátóknál fogyasszunk nyers halat. Amennyiben a férgek a szervezetünkbe jutnak erős hasi fájdalom, hányinger, hányás vagy allergiás bőrtünetek jelentkezhetnek. Ritkább esetekben a lárvák a belekben okoznak elhúzódó gyulladást, amelyet akár műtéti beavatkozással is kezelni kell.