Őszi kedvenc zöldségünk, amitől boldogabb a bélflóra, és erősebb az immunrendszer

Bár kert lassan pihenni tér, de a káposzta még mindig ott dacol az ősz zord időjárásával. Ez a „jó fej” zöldség, nemcsak a hideg ellen tartja magát, hanem egészségünket is megerősíti: tele van vitaminnal, rosttal és éltető energiával.

A káposzta ezer arca: frissen, főzve, savanyítva is kincs a konyhában

A káposzta leveles zöldségfélénk. Bár kinézetre nagyon hasonlít egy fej salátára, valójában a „keresztesvirágúak” csoportjába sorolják, amelybe többek között a brokkoli, a kelkáposzta, a retek és a kelbimbó is beletartozik. A történészek úgy vélik, hogy a káposztát először Kr. e. 1000 előtt termesztették Európában, de ma már a világ minden táján megtalálható a receptekben.

Évezredek óta termesztik világszerte, és számos étel készül belőle, gondoljunk csak a savanyú káposzta ezerféle felhasználására a magyar konyhában.

Amellett, hogy alacsony a kalória-, só- és cukortartalma, rostot és fehérjét is tartalmaz. A rosttartalmú ételek fontos részét képezik a kiegyensúlyozott étrendnek, és támogatják az egészséges emésztőrendszert.

A fehér káposzta gyógyhatásai

Serkenti az agy és az idegek helyes működését

Serkenti a sejtregenerációt

Erősíti a bőr és a haj színét

Növeli az életerőt

Erősíti az ellenállóképességet

Idegnyugtató, feszültségoldó

Aktiválja a szénhidrátcserét, ezzel segít a zsírlerakódás megelőzésében

Fogyókúrák fontos eleme

Míg eleink tudták, a modern korban kutatják miért is jó a szervezetünk számára

Aki figyelt gyerekkorában, az jól tudja: nagyanyáink kamrájában mindig volt egy fej káposzta. Ez az egyszerű zöldség generációkon át bizonyította, hogy a természet tudja a legjobban, mire van szükségünk – főleg, amikor a hideg beköszönt. Ma már azonban ízekre szedik, mikroszkóppal és modern vizsgálatokkal próbálják tudományos alapokra helyezni a káposztát.

A kutatások szerint például:

Csökkenti a szívbetegség és a stroke kockázatát. A káposztában található antioxidánsok segítenek csökkenteni a gyulladást, ami összefüggésben áll a szívbetegségekkel. A káposzta antocianinokat is tartalmaz. Számos tanulmány kimutatta, hogy ezek a vegyületek csökkenthetik a vérnyomást , és csökkenthetik a szívroham és a stroke kockázatát.