Boldog bélflóra: a kulcs a káposzta

1 órája

Őszi kedvenc zöldségünk, amitől boldogabb a bélflóra, és erősebb az immunrendszer

Ha körbenézünk, lassan már minden zöldség eltűnt a veteményesből, de hátul még mosolyognak a káposzták. Szívósak, strapabírók, és ilyenkor, az ősz derekán mutatják meg igazi erejüket. A káposzta nemcsak a kert hűséges maradéka, hanem a szervezetünk egyik legjobb védelmezője is.

Keszán-Dopita Tünde

Bár kert lassan pihenni tér, de a káposzta még mindig ott dacol az ősz zord időjárásával. Ez a „jó fej” zöldség, nemcsak a hideg ellen tartja magát, hanem egészségünket is megerősíti: tele van vitaminnal, rosttal és éltető energiával.

Fotó: Alexandr Muşuc / Forrás:  Getty Images 

A káposzta ezer arca: frissen, főzve, savanyítva is kincs a konyhában

A káposzta leveles zöldségfélénk. Bár kinézetre nagyon hasonlít egy fej salátára, valójában a „keresztesvirágúak” csoportjába sorolják, amelybe többek között a brokkoli, a kelkáposzta, a retek és a kelbimbó is beletartozik. A történészek úgy vélik, hogy a káposztát először Kr. e. 1000 előtt termesztették Európában, de ma már a világ minden táján megtalálható a receptekben.

Évezredek óta termesztik világszerte, és számos étel készül belőle, gondoljunk csak a savanyú káposzta ezerféle felhasználására a magyar konyhában.

Amellett, hogy alacsony a kalória-, só- és cukortartalma, rostot és fehérjét is tartalmaz. A rosttartalmú ételek fontos részét képezik a kiegyensúlyozott étrendnek, és támogatják az egészséges emésztőrendszert.

A fehér káposzta gyógyhatásai

  • Serkenti az agy és az idegek helyes működését
  • Serkenti a sejtregenerációt
  • Erősíti a bőr és a haj színét
  • Növeli az életerőt
  • Erősíti az ellenállóképességet
  • Idegnyugtató, feszültségoldó
  • Aktiválja a szénhidrátcserét, ezzel segít a zsírlerakódás megelőzésében
  • Fogyókúrák fontos eleme

(Forrás: Pelle Józsefné – Befőzés, házi tartósítás)

Míg eleink tudták, a modern korban kutatják miért is jó a szervezetünk számára

Aki figyelt gyerekkorában, az jól tudja: nagyanyáink kamrájában mindig volt egy fej káposzta. Ez az egyszerű zöldség generációkon át bizonyította, hogy a természet tudja a legjobban, mire van szükségünk – főleg, amikor a hideg beköszönt. Ma már azonban ízekre szedik, mikroszkóppal és modern vizsgálatokkal próbálják tudományos alapokra helyezni a káposztát.

A kutatások szerint például:

Csökkenti a szívbetegség és a stroke kockázatát. A káposztában található antioxidánsok segítenek csökkenteni a gyulladást, ami összefüggésben áll a szívbetegségekkel. A káposzta antocianinokat is tartalmaz. Számos tanulmány kimutatta, hogy ezek a vegyületek csökkenthetik a vérnyomást , és csökkenthetik a szívroham és a stroke kockázatát.

Erősebb csontok. A káposzta tele van K-vitaminnal. Ez a fontos vitamin segít a szervezetnek leküzdeni a csontritkulást és javítja a csontok erősségét.

Laktató, de könnyen emészthető: magas víztartalma és ballasztanyagai megtöltik a gyomrot, de nem terhelik a vastagbelet.

Vitamin- és ásványianyag-bomba: C-, B-, U-vitaminok, kálium, jód, kalcium, foszfor, vas, mangán, szelén és cink található benne.

Stressz és idegnyugtató hatás: A káposzta B-vitamin és folsav tartalma segít a stresszkezelésben, idegnyugtató hatású, fokozza a szerotonin és melatonin képződését, ami javítja az alvás minőségét. A triptofán egy aminosav (a fehérjék egyik építőköve), melyből az agysejtek szerotonint termelnek és a szerotoninból a tobozmirigy segítségével az alvás hormonja, a melatonin képződik. A magas triptofán tartalmú élelmiszereket szénhidrátokkal együtt fogyasztva érhető el a legjobb hatás., mivel a triptofánnak el kell jutni az agyba, hogy hasznosulni tudjon.

Szépség és regeneráció: Mangán, cink és szelén tartalma hozzájárul a bőr, haj és a sejtregeneráció egészségéhez.

(Forrás: Hesse Heidi Tóth)

Fontos tudni a káposzta fogyasztásáról

A keresztesvirágú zöldségek – mint a káposzta is – érzékenyebb emésztés esetén okozhatnak gázképződést vagy puffadást. Érdemes ezért fokozatosan, kisebb mennyiségben bevezetni őket az étrendbe, hogy a szervezet hozzászokjon. Akiknek hajlamosabb a gyomruk vagy bélrendszerük az irritációra, jobb, ha mértékkel fogyasztják, vagy szakember tanácsát kérik.

Amennyiben valaki vérhígítót szed, különösen fontos orvossal egyeztetni a rendszeres káposztafogyasztás előtt, mivel a zöldség magas K-vitamin-tartalma befolyásolhatja a gyógyszer hatását.

Ha idén ősszel csak egy zöldséget tartanál meg a konyhában, legyen az a káposzta. Sokoldalú, pénztárcabarát, és minden falatjával támogatja az immunrendszert, az emésztést és a jó közérzetet. Egy igazi szezonális szuperélelmiszer – hazai módra.

 

