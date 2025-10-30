október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepi előkészületek

2 órája

Ekkor derül ki, hogy milyen lesz Kaposvár karácsonyfája az idén

Címkék#Tirol#Bécs#karácsonyfa

Az osztrákok nem bízták a véletlenre az adventi készülődést. A minap feállították Bécsben a város 28 méteres karácsonyfáját, a gigantikus örökzöld állításból persze Kaposvár sem marad le.

Koszorus Rita

A karácsony ugyan még messze van, de az advent már itt van a küszöbön. Az egyik legnépszerűbb és leghíresebb karácsonyi vásár, a bécsi Chriskindlmarkt örökzöldjét már felállították az osztrák fővárosban, a Rathausplatzon. 

karácsonyfa a bécsi rathausplatzon
Ez lesz Bécs karácsonyfája. Fotó: Stadt Wien Marketing 

Nyugati szomszédaink nem aprózták el a karácsonyfa állítását, hiszen egy 28 méter magas és 4,6 tonna súlyú örökzöld érkezett a fővárosba Tirolból, a brixentali Hopfgartenből. A bécsi városi kertészet veszi gondozásba a fát, mielőtt november 15-én felkapcsolják az ünnepi fényeket Európa legnépszerűbb karácsonyi vásárában. Mintegy ezer dísz és kétezer égő fogja díszíteni az ötven éves örökzöldet, amelyen a fényeket Michael Ludwig, Bécs polgármestere kapcsolja majd fel. 

Hamarosan lesz karácsonyfa

Kaposváron valószínűleg Szita Károly fogja ezt megtenni a város karácsonyfájával, amelyről kiderítettünk néhány részletet. Pintér Rómeó alpolgármester kérdésünkre elmondta: Kaposvár már keresi a karácsonyfát. Sok javaslat és felajánlás érkezett az idei évben is és a napokban fognak dönteni arról, hogy melyik örökzöld fogja díszíteni a Kossuth teret. 

Amint ez kiderül, a Sonline.hu be fog számolni róla. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu