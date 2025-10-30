Ekkor derül ki, hogy milyen lesz Kaposvár karácsonyfája az idén

A karácsony ugyan még messze van, de az advent már itt van a küszöbön. Az egyik legnépszerűbb és leghíresebb karácsonyi vásár, a bécsi Chriskindlmarkt örökzöldjét már felállították az osztrák fővárosban, a Rathausplatzon.

Ez lesz Bécs karácsonyfája. Fotó: Stadt Wien Marketing

Nyugati szomszédaink nem aprózták el a karácsonyfa állítását, hiszen egy 28 méter magas és 4,6 tonna súlyú örökzöld érkezett a fővárosba Tirolból, a brixentali Hopfgartenből. A bécsi városi kertészet veszi gondozásba a fát, mielőtt november 15-én felkapcsolják az ünnepi fényeket Európa legnépszerűbb karácsonyi vásárában. Mintegy ezer dísz és kétezer égő fogja díszíteni az ötven éves örökzöldet, amelyen a fényeket Michael Ludwig, Bécs polgármestere kapcsolja majd fel.

Hamarosan lesz karácsonyfa

Kaposváron valószínűleg Szita Károly fogja ezt megtenni a város karácsonyfájával, amelyről kiderítettünk néhány részletet. Pintér Rómeó alpolgármester kérdésünkre elmondta: Kaposvár már keresi a karácsonyfát. Sok javaslat és felajánlás érkezett az idei évben is és a napokban fognak dönteni arról, hogy melyik örökzöld fogja díszíteni a Kossuth teret.

Amint ez kiderül, a Sonline.hu be fog számolni róla.