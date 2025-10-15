Reggeli rutin: egészséges minden nap kávét inni? Tévhitek és a valóság

A Biochemical Pharmacology folyóiratban megjelent átfogó elemzés több évtizednyi tudományos vizsgálatot értékelt újra, és egyértelműen kijelentette, hogy a rendszeres kávéfogyasztás segíthet megelőzni a májkárosodást, valamint támogatja a máj regenerációját is.

A kávéfogyasztás sokak számára a reggeli rutin elengedhetetlen része.

Fotó: polinaloves / Forrás: Shutterstock

A kávé jótékony hatásai

A kávé több mint 800 különböző aromavegyületet tartalmaz, ezért olyan gazdag és sokszínű az íze. Az enyhén savas, kesernyés, diós, csokoládés vagy akár gyümölcsös jegyek miatt mindenki találhat kedvére valót, legyen szó eszpresszóról, cappuccinóról vagy cold brew-ról.

Egyre több kutatás alátámasztja, hogy a kávéfogyasztásnak számos jótékony hatása van, például csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség, a Parkinson-kór és az Alzheimer-kór kockázatát. Emellett támogatja az anyagcserét és a máj működését is.

A reggeli kávé nemcsak energiát ad, hanem a máj egyik legjobb barátja is lehet.

Fotó: AYO Production / Forrás: Shutterstock

Hogyan védi a kávé a májat?

A korábban említett kutatás szerint a kávé nem csupán koffeint tartalmaz, hanem számos bioaktív vegyületet is, amelyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásúak. Ezek az anyagok képesek csökkenteni a stresszt, ami gyakran vezet a májsejtek gyulladásához és a zsírmáj kialakulásához.

A túlzásba vitt kávéfogyasztás sem egészséges

A szakemberek szerint napi két csésze kávé már láthatóan támogatja szervezetünk működését és segít a májbetegségek elkerülésében. A szakértők ajánlása szerint a napi 3–4 csésze kávé - ami körülbelül 400 mg koffeinnek felel meg - tekinthető egészséges mennyiségnek. Ez természetesen egyénenként változhat, hiszen nem mindenkinek reagál hasonlóan a szervezete a koffeinre. A túlzott kávéfogyasztás (napi öt csésze felett) már negatívan befolyásolhatja a vérzsír- és koleszterinszintet, emellett előidézhet szív- és érrendszeri problémákat is.