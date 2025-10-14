október 14., kedd

Rémisztő betolakodó

2 órája

Félelmetes kígyó bukkant fel a Balaton-parti kertben (fotó)

Nem akármilyen betolakodó rémisztett meg egy balatonlellei lakost. A több mint 1 méter hosszú kígyó a kertben kúszott végig, majd a bokrok alatt próbált menedéket keresni. A látvány elsőre meglepő lehetett, hiszen a legtöbb ember ritkán találkozik ezekkel az állatokkal lakott területen.

Sonline.hu

Ijesztő élményben volt része annak a balatonlellei olvasónknak, aki a reggeli sétája során egy rézsiklóval találkozott saját udvarán. Ilyenkor nem ritka, hogy elönt minket a félelem és próbálunk azonnal megoldást találni a problémára. Olvasónk viszont nem így tett, hanem telefont ragadott és megörökítette a félelmetes látogatót. A Balaton-parti településeken egyáltalán nem ritka egy-egy kígyó a kertben, de ez valós veszélyt jelent?

Kígyó a kertben: ijesztő meglepetés egy siklóval találkozni.
Forrás: olvasói fotó

Kígyó a kertben: veszélyesek ezek az állatok?

A hazai kígyófajok közül mindössze a viperáknak van méregfoguk. A rákosi- és a keresztesviperák rendkívül ritkák, ember közelében szinte egyáltalán nem fordulnak elő. A Balaton környékén leggyakrabban a vízisikló és a rézsikló bukkan fel. 

Ezek a kígyók nem támadnak, nem harapnak, nincs mérgük, és leginkább a menekülést választják, ha megzavarják őket.

A vízisikló elsősorban a vizes élőhelyek, csatornák, tavak közelében él, de a Balaton-parti települések kertjeiben is megjelenhet. Főként a táplálékok vonzzák oda őket, így ha a kertünkben előfordulnak békák, gyíkok vagy apró rágcsálók, akkor minden esély megvan arra, hogy idővel siklókkal is találkozni fogunk. A rézsikló inkább a szárazabb, napsütötte területeket kedveli, például réteket, erdőszegélyeket vagy kertekben található kőrakásokat, farakásokat.

A sikló nem hezitált sokat, gyorsan továbbállt.
Forrás: olvasói fotó

Kell valamit tennünk ellenük?

Ha valaki kígyót lát a kertjében, nem kell megijedni, és nem szabad bántani az állatot. A legtöbb esetben a kígyó néhány perc múlva magától továbbáll. Fontos, hogy ne próbáljuk meg elkapni vagy bottal elkergetni, mert az állat védekezésképpen támadó testtartást vehet fel. 

Mind a vízisikló, mind a rézsikló védett faj Magyarországon, eszmei értékük 25 000 forint. A törvény tiltja az egyedek bántalmazását, elpusztítását vagy befogását.

Ha hasonló problémával szembesülünk és a sikló huzamosabb ideig tartózkodik a telkünkön, akkor ajánlott a helyi állatvédő szervezetet felkeresni és segítséget kérni. Ők szakszerűen elszállítják a területünkről a nem kívánt vendéget.

 

