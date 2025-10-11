Croissanttal és mosollyal várja a kukásokat Kornélia

A legtöbb kisgyerek a tűzoltókat vagy a mentőautókat figyeli rajongással, de a kaposvári Tarr-Bíró Boglárka kislánya, Kornélia, a kukásautókért lelkesedik a legjobban. A másfél éves kislány minden gyűjtési napon izgatottan várja, mikor kanyarodik be az utcába a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (KHG) jól ismert járműve.

A másfél éves Kornélia ajándékot kapott a kukásoktól kedvességéért cserébe. Fotó: KHG FB

– Nagyon kedves, közvetlen kislány, mindenkivel szeret beszélgetni, még ha nem is mindig érthető pontosan, mit mond, mesélte az édesanya, Tarr-Bíró Boglárka. – Már felismeri a „kukásainkat”, és direkt várja őket.

Alig várja a kukásautót

A család körülbelül másfél hónapja alakított ki egy kedves kis szokást: amikor jönnek a kukások, mindig visznek nekik valami apróságot. – Eleinte csak integettünk nekik, aztán egyszer vittünk egy kis croissant-t. Most már rendszer lett belőle, mesélte az anyuka. – Ma például gofrit sütöttünk, és Kornélia adta át mindhármuknak. Mindig megvárjuk, hogy odajöjjenek, ő pedig boldogan nyújtja át a kis ajándékot.

A néhány perces találkozásoknak különös varázsuk van: Kornélia mosolya rendszerint a KHG dolgozóira is átragad. – Nagyon aranyosak velünk, mindig visszamosolyognak, köszönnek, és most már ők is felismerik Kornéliát, mondta a kaposvári kislány anyukája, Boglárka.

A kislány négy nap múlva lesz másfél éves, és hamarosan bölcsődébe megy, de a kukásautók iránti rajongása valószínűleg megmarad. Az anyuka szerint ez a néhány perc minden héten különleges élmény mindkettőjük számára. – Neki ez a nap fénypontja – teszi hozzá mosolyogva.