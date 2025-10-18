október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lakásfelújítási támogatás

1 órája

Felújítanál? Most akár 10 millió forintos támogatás is várhat rád

Címkék#otthon#lakásfelújítás#hitel#támogatás#kamat

Most tényleg megéri belevágni? A lakásfelújítási támogatás összege akár 10 millió forintra is nőhet, ráadásul a kölcsön kamattámogatott.

Sonline.hu

Ha mostanában tervezted a lakásod felújítását, jó hírünk van. Megérkezett a módosított lakásfelújítási támogatás, és jelentősen nőtt az igényelhető összeg. Korábban a maximum 5 millió forint volt, most viszont akár 10 millió forintot is kaphatsz a terveid megvalósításához.

Most minden eddiginél vonzóbb a lakásfelújítási támogatás.
Most minden eddiginél vonzóbb a lakásfelújítási támogatás.
Fotó: Svitlana Hulko / Forrás:  Shutterstock

Ez a támogatás különleges, mert nem csak egyszerű kölcsönről van szó, hanem a teljes összeg 50%-a vissza nem térítendő támogatás, a másik felét pedig kamattámogatott kölcsön formájában lehet igényelni. Ráadásul a kölcsön kamat- és jutalékmentes, a futamidő pedig akár 15 év is lehet, így hosszú távon sem terheli meg a családi költségvetést.

Milyen feltételekkel lehet igényelni a lakásfelújítási támogatást?

  • A korábbihoz képest csökkent az önerő mértéke. Most már minimum 5%-ot kell csak biztosítanod saját összegből.
  • A támogatás szélesebb körben felhasználható, nemcsak alapfelújításokra, hanem fűtéskorszerűsítésre, nyílászáró-cserére, burkolatok és vízvezetékek cseréjére is.
  • A támogatást családosok vehetik igénybe, de a pontos jogosultsági feltételekről érdemes érdeklődni a támogatás igénylése előtt.

A program további részleteiről a palyazat.gov.hu oldalon tudnak részletesen informálódni azok, akik felújításban gondolkodnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu