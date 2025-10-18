Felújítanál? Most akár 10 millió forintos támogatás is várhat rád

Ha mostanában tervezted a lakásod felújítását, jó hírünk van. Megérkezett a módosított lakásfelújítási támogatás, és jelentősen nőtt az igényelhető összeg. Korábban a maximum 5 millió forint volt, most viszont akár 10 millió forintot is kaphatsz a terveid megvalósításához.

Most minden eddiginél vonzóbb a lakásfelújítási támogatás.

Fotó: Svitlana Hulko / Forrás: Shutterstock

Ez a támogatás különleges, mert nem csak egyszerű kölcsönről van szó, hanem a teljes összeg 50%-a vissza nem térítendő támogatás, a másik felét pedig kamattámogatott kölcsön formájában lehet igényelni. Ráadásul a kölcsön kamat- és jutalékmentes, a futamidő pedig akár 15 év is lehet, így hosszú távon sem terheli meg a családi költségvetést.

Milyen feltételekkel lehet igényelni a lakásfelújítási támogatást?

A korábbihoz képest csökkent az önerő mértéke. Most már minimum 5%-ot kell csak biztosítanod saját összegből.

A támogatás szélesebb körben felhasználható, nemcsak alapfelújításokra, hanem fűtéskorszerűsítésre, nyílászáró-cserére, burkolatok és vízvezetékek cseréjére is.

A támogatást családosok vehetik igénybe, de a pontos jogosultsági feltételekről érdemes érdeklődni a támogatás igénylése előtt.

A program további részleteiről a palyazat.gov.hu oldalon tudnak részletesen informálódni azok, akik felújításban gondolkodnak.