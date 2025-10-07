október 7., kedd

Szemünk világa

1 órája

Rengeteg veszély fenyegeti szép szemünk világát, mi meg nem nagyon törődünk vele - pedig kellene

Címkék#gyerek#Szandra Optika#műkönny#tablet

Az elmúlt években a digitális eszközök használata gyökeresen megváltoztatta a mindennapjainkat. A munka, a tanulás, a szórakozás – minden képernyőn történik. Ezzel együtt viszont egyre több megpróbáltatás éri a látásunkat: szemfáradás, homályos látás, szemszárazság. Tévhit, hogy egy kékfényszűrős szemüveg megoldja a gondjainkat, azt pedig kevesen tudják, hogy a műkönny ma már napi rutin része kellene, hogy legyen.

Koszorus Rita

Okostelefont bámulunk, ahogy kinyitjuk a szemünket, kezünkben a tablet, a munkahelyen laptop vagy monitor előtt töltjük a napunk nagy részét és nem is gondolunk bele, hogy mennyire lefárasztjuk a szemünket. Ahogyan arra sem, hogy milyen megpróbáltatásoknak tesszük ki látásunkat.

látásvizsgálat
Tele van veszélyekkel a környezetünk, óvni kell látásunkat.
Fotó: Westend61

– Nem csak a kékfény okoz gondot, hanem az is, hogy folyamatosan közelre nézünk, hívta fel a figyelmet Ráczné Klein Szandra, a Szandra Optika tulajdonosa és optometristája. – Mindenképpen van értelme a kékfényszűrős védelemnek, mert a nagy mennyiségű kék fény káros, tette hozzá Rácz Szabolcs látszerész. – De nem csak a kékfény a probléma. Már az sem tesz jót, hogy hosszú órákon keresztül közelre nézünk. Ez a szemizmokat is megterheli, figyelmeztetett. 

A szakember szerint sokszor előfordul, hogy valaki egész nap a monitor előtt dolgozik, majd vezetés közben homályosan lát távolra. Ennek oka gyakran a szem kiszáradása és a folyamatos megerőltetés.

– Ilyenkor kevesebbet pislogunk, a retina is sérülhet, és kialakul a szemfáradás. Már az is sokat segít, ha a kékfény elleni védelemről gondoskodunk. De az is, ha időnként szünetet tartunk és nem a monitor előtt ülünk, tette hozzá.

Nem mindegy, milyen távolságra készül a szemüveg

Az egy tévhit, hogy a kékfényszűrő bármilyen szemüveggel megvéd minket a káros kék fénytől, hívták fel a Szandra Optika szakemberei a figyelmet. A megfelelő dioptria és a kékfényszűrő kombinációja kulcsfontosságú, mondta Rácz Szabolcs. Aki hozzánk betér, annak beállítjuk, a dioptriát ahhoz a távolsághoz, ahogy nézi a munkája során a monitort. Mindenkinek tudunk segíteni és árban is tudunk ajánlani olyan szemüveget, ami a pénztárcájának is kedvező, fogalmazott a látszerész. 

– Persze ez életkorfüggő is. Egy huszonéves, aki eddig csak távollátásra hordott szemüveget, még jól látja a monitort. De egy negyven feletti, aki korábban nem viselt szemüveget, már nem fog látni közelre akkor sem, ha az olvasószemüvegébe kékfényszűrőt kér, jegyezte meg Ráczné Klein Szandra. 

látás gondok
Egyre fiatalabbaknál vannak gondok a látással. Fotó: Westend61

A kékfényszűrő már a gyerekeknek is fontos

A szakemberek szerint a kékfény elleni védelem nem csak a felnőttek számára ajánlott. – Annyira megváltozott az életünk már, hogy nem csak az időseknek, de a gyerekeknek is szükségük van kékfény szűrésre, mert már ötéves kortól ott van a tablet a kezükben, vélekedett Rácz Szabolcs. Ezzel értett egyet Kalász Andrea is, aki szerint fontos a műkönny használata is. – A rengeteg digitális eszköz használata miatt már gyerekeknél is egyre gyakoribb a szemszárazság. A távollátás problémái is hamarabb jelentkeznek – régen negyven felett, ma már 35 éves korban is tapasztaljuk, mondta a Kalász Optika vezetője. 

Modern élet veszélyei a látásra

A modern életmódunk velejárója a napi és tudatos szemápolás. – Mozgás, elegendő folyadékbevitel, szem pihentetése, műkönny használata mind szükséges ahhoz, hogy megóvjuk szemünk világát, hangsúlyozta Kalász Andrea. A képernyő előtt a pislogások száma drasztikusan lecsökken: míg normál esetben percenként 22-szer pislogunk, monitorozás közben ez néhányra esik vissza. Ezért is szárad ki sok ember szeme. Az javaslom, hogy rendszeresen használjunk műkönnyet, akinek érzékeny a szeme akár naponta kétszer is. Illetve, hogy figyeljünk oda arra, hogy pislogjunk eleget és iktassunk be pihenőket, tette hozzá. 

  • A nyári időszakban az UV sugarak miatt is aggódhattunk, ezek az őszi és téli időszakban annyira intenzíven nem leselkednek ránk, de ha olyan helyre utazunk, ahol hótakaró van, védeni kell látásunkat. 

– Az UV-sugárzás mennyisége függ az időjárástól, de felhős időben is elérheti a szemet. A fényre sötétedő lencsék ezt jól mutatják, hiszen UV-hatásra sötétednek. Én minden reggel megnézem az UV-indexet, mondja Kalász Andrea. A szakemberek egyetértenek: a digitális eszközök használata ma már elkerülhetetlen, de a szemünk védelme tudatos odafigyeléssel lehetséges. Megfelelő dioptria, kékfényszűrős lencse, rendszeres pihenés és műkönny – ezek együtt segítenek abban, hogy a képernyők világában is egészséges maradjon a látásunk. A modern kékfényszűrős lencsék ma már teljesen átlátszóak, nem csillognak, és kontaktlencsében is elérhetők.

