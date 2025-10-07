1 órája
Rengeteg veszély fenyegeti szép szemünk világát, mi meg nem nagyon törődünk vele - pedig kellene
Az elmúlt években a digitális eszközök használata gyökeresen megváltoztatta a mindennapjainkat. A munka, a tanulás, a szórakozás – minden képernyőn történik. Ezzel együtt viszont egyre több megpróbáltatás éri a látásunkat: szemfáradás, homályos látás, szemszárazság. Tévhit, hogy egy kékfényszűrős szemüveg megoldja a gondjainkat, azt pedig kevesen tudják, hogy a műkönny ma már napi rutin része kellene, hogy legyen.
Okostelefont bámulunk, ahogy kinyitjuk a szemünket, kezünkben a tablet, a munkahelyen laptop vagy monitor előtt töltjük a napunk nagy részét és nem is gondolunk bele, hogy mennyire lefárasztjuk a szemünket. Ahogyan arra sem, hogy milyen megpróbáltatásoknak tesszük ki látásunkat.
– Nem csak a kékfény okoz gondot, hanem az is, hogy folyamatosan közelre nézünk, hívta fel a figyelmet Ráczné Klein Szandra, a Szandra Optika tulajdonosa és optometristája. – Mindenképpen van értelme a kékfényszűrős védelemnek, mert a nagy mennyiségű kék fény káros, tette hozzá Rácz Szabolcs látszerész. – De nem csak a kékfény a probléma. Már az sem tesz jót, hogy hosszú órákon keresztül közelre nézünk. Ez a szemizmokat is megterheli, figyelmeztetett.
A szakember szerint sokszor előfordul, hogy valaki egész nap a monitor előtt dolgozik, majd vezetés közben homályosan lát távolra. Ennek oka gyakran a szem kiszáradása és a folyamatos megerőltetés.
– Ilyenkor kevesebbet pislogunk, a retina is sérülhet, és kialakul a szemfáradás. Már az is sokat segít, ha a kékfény elleni védelemről gondoskodunk. De az is, ha időnként szünetet tartunk és nem a monitor előtt ülünk, tette hozzá.
Nem mindegy, milyen távolságra készül a szemüveg
Az egy tévhit, hogy a kékfényszűrő bármilyen szemüveggel megvéd minket a káros kék fénytől, hívták fel a Szandra Optika szakemberei a figyelmet. A megfelelő dioptria és a kékfényszűrő kombinációja kulcsfontosságú, mondta Rácz Szabolcs. Aki hozzánk betér, annak beállítjuk, a dioptriát ahhoz a távolsághoz, ahogy nézi a munkája során a monitort. Mindenkinek tudunk segíteni és árban is tudunk ajánlani olyan szemüveget, ami a pénztárcájának is kedvező, fogalmazott a látszerész.
– Persze ez életkorfüggő is. Egy huszonéves, aki eddig csak távollátásra hordott szemüveget, még jól látja a monitort. De egy negyven feletti, aki korábban nem viselt szemüveget, már nem fog látni közelre akkor sem, ha az olvasószemüvegébe kékfényszűrőt kér, jegyezte meg Ráczné Klein Szandra.
A kékfényszűrő már a gyerekeknek is fontos
A szakemberek szerint a kékfény elleni védelem nem csak a felnőttek számára ajánlott. – Annyira megváltozott az életünk már, hogy nem csak az időseknek, de a gyerekeknek is szükségük van kékfény szűrésre, mert már ötéves kortól ott van a tablet a kezükben, vélekedett Rácz Szabolcs. Ezzel értett egyet Kalász Andrea is, aki szerint fontos a műkönny használata is. – A rengeteg digitális eszköz használata miatt már gyerekeknél is egyre gyakoribb a szemszárazság. A távollátás problémái is hamarabb jelentkeznek – régen negyven felett, ma már 35 éves korban is tapasztaljuk, mondta a Kalász Optika vezetője.
Modern élet veszélyei a látásra
A modern életmódunk velejárója a napi és tudatos szemápolás. – Mozgás, elegendő folyadékbevitel, szem pihentetése, műkönny használata mind szükséges ahhoz, hogy megóvjuk szemünk világát, hangsúlyozta Kalász Andrea. A képernyő előtt a pislogások száma drasztikusan lecsökken: míg normál esetben percenként 22-szer pislogunk, monitorozás közben ez néhányra esik vissza. Ezért is szárad ki sok ember szeme. Az javaslom, hogy rendszeresen használjunk műkönnyet, akinek érzékeny a szeme akár naponta kétszer is. Illetve, hogy figyeljünk oda arra, hogy pislogjunk eleget és iktassunk be pihenőket, tette hozzá.
- A nyári időszakban az UV sugarak miatt is aggódhattunk, ezek az őszi és téli időszakban annyira intenzíven nem leselkednek ránk, de ha olyan helyre utazunk, ahol hótakaró van, védeni kell látásunkat.
– Az UV-sugárzás mennyisége függ az időjárástól, de felhős időben is elérheti a szemet. A fényre sötétedő lencsék ezt jól mutatják, hiszen UV-hatásra sötétednek. Én minden reggel megnézem az UV-indexet, mondja Kalász Andrea. A szakemberek egyetértenek: a digitális eszközök használata ma már elkerülhetetlen, de a szemünk védelme tudatos odafigyeléssel lehetséges. Megfelelő dioptria, kékfényszűrős lencse, rendszeres pihenés és műkönny – ezek együtt segítenek abban, hogy a képernyők világában is egészséges maradjon a látásunk. A modern kékfényszűrős lencsék ma már teljesen átlátszóak, nem csillognak, és kontaktlencsében is elérhetők.
Cikkünket támogatta:
KALÁSZ OPTIKA
nyitás hamarosan
LÁTÁSVIZSGÁLAT SZERDÁNKÉNT, FOGLALJON IDŐPONTOT!
Kaposvár, Dózsa Gy. u. 4.
+3630 234 9920