Rengeteg veszély fenyegeti szép szemünk világát, mi meg nem nagyon törődünk vele - pedig kellene

Okostelefont bámulunk, ahogy kinyitjuk a szemünket, kezünkben a tablet, a munkahelyen laptop vagy monitor előtt töltjük a napunk nagy részét és nem is gondolunk bele, hogy mennyire lefárasztjuk a szemünket. Ahogyan arra sem, hogy milyen megpróbáltatásoknak tesszük ki látásunkat.

Tele van veszélyekkel a környezetünk, óvni kell látásunkat.

Fotó: Westend61

– Nem csak a kékfény okoz gondot, hanem az is, hogy folyamatosan közelre nézünk, hívta fel a figyelmet Ráczné Klein Szandra, a Szandra Optika tulajdonosa és optometristája. – Mindenképpen van értelme a kékfényszűrős védelemnek, mert a nagy mennyiségű kék fény káros, tette hozzá Rácz Szabolcs látszerész. – De nem csak a kékfény a probléma. Már az sem tesz jót, hogy hosszú órákon keresztül közelre nézünk. Ez a szemizmokat is megterheli, figyelmeztetett.

A szakember szerint sokszor előfordul, hogy valaki egész nap a monitor előtt dolgozik, majd vezetés közben homályosan lát távolra. Ennek oka gyakran a szem kiszáradása és a folyamatos megerőltetés.

– Ilyenkor kevesebbet pislogunk, a retina is sérülhet, és kialakul a szemfáradás. Már az is sokat segít, ha a kékfény elleni védelemről gondoskodunk. De az is, ha időnként szünetet tartunk és nem a monitor előtt ülünk, tette hozzá.

Nem mindegy, milyen távolságra készül a szemüveg

Az egy tévhit, hogy a kékfényszűrő bármilyen szemüveggel megvéd minket a káros kék fénytől, hívták fel a Szandra Optika szakemberei a figyelmet. A megfelelő dioptria és a kékfényszűrő kombinációja kulcsfontosságú, mondta Rácz Szabolcs. Aki hozzánk betér, annak beállítjuk, a dioptriát ahhoz a távolsághoz, ahogy nézi a munkája során a monitort. Mindenkinek tudunk segíteni és árban is tudunk ajánlani olyan szemüveget, ami a pénztárcájának is kedvező, fogalmazott a látszerész.

– Persze ez életkorfüggő is. Egy huszonéves, aki eddig csak távollátásra hordott szemüveget, még jól látja a monitort. De egy negyven feletti, aki korábban nem viselt szemüveget, már nem fog látni közelre akkor sem, ha az olvasószemüvegébe kékfényszűrőt kér, jegyezte meg Ráczné Klein Szandra.

Egyre fiatalabbaknál vannak gondok a látással. Fotó: Westend61

A kékfényszűrő már a gyerekeknek is fontos

A szakemberek szerint a kékfény elleni védelem nem csak a felnőttek számára ajánlott. – Annyira megváltozott az életünk már, hogy nem csak az időseknek, de a gyerekeknek is szükségük van kékfény szűrésre, mert már ötéves kortól ott van a tablet a kezükben, vélekedett Rácz Szabolcs. Ezzel értett egyet Kalász Andrea is, aki szerint fontos a műkönny használata is. – A rengeteg digitális eszköz használata miatt már gyerekeknél is egyre gyakoribb a szemszárazság. A távollátás problémái is hamarabb jelentkeznek – régen negyven felett, ma már 35 éves korban is tapasztaljuk, mondta a Kalász Optika vezetője.