Őszi ízekre hangolnak a hétvégi Murci fesztiválon a balatoni vendéglátók
Amikor a szőlődombok lassan aranyba és vörösbe öltöznek, a levegőben pedig egyszerre érezni a must édes illatát és az őszi avar frissességét, akkor tudhatjuk, hogy elérkezett a murci ideje. A Balaton partján ilyenkor nemcsak a természet vált színt, hanem a Kishegy is ünneplőbe öltözik: október 4-én újra megtelik élettel, hiszen ismét megrendezik a Murci Gasztrofesztivált.
A fesztivál középpontjában természetesen a murci áll – ez a must és az újbor közötti átmenet minden évben frissességével és üdeségével varázsolja el a vendégeket. A Kishegy lankáin sorakozó borászatok közül idén tizenkettő és egy pálinkaház is bemutatkozik, a dűlőkön pedig gasztropontok várják a vendégeket kóstolással és beszélgetéssel.
Murci varázsa: ízek és élmények a Kishegyen
Állandó résztvevője a fesztiválnak a Béládi Cukrász Stúdió is. Béládi Ildikó elmondta:
– Mindig mással készülünk, évszakonként változtatjuk az ízvilágot. Ősszel a Balaton környékén beszerezhető gyümölcsökre, például fügére, körtére, almára és törökmogyoróra építünk. Fontos számunkra, hogy a helyi termelőket támogassuk. Ráadásul minden termékünk glutén- és tejmentesen (laktóz- és kazeinmentesen) készül, így a tejfehérje-érzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják.
Idén a kínálatban többek között tiramisu pohárkrém, fűszeres szilva-krémsajt desszert, fehérboros fügés-körtés mousse törökmogyoróval („Őszi fügevarázs”), pumpkin roll és fahéjas almás sült sajttorta szerepel. A cukormentes vonalat pisztácia-málna szelet, étcsokoládés feketeribizli, vegán dupla csokoládé és körte-sóskaramell-vanília monodesszert képviseli. Sós finomságként vegán sajtos pogácsa is várja a vendégeket.
A bor mellé természetesen más éttermek is készültek. A Vitorlás Étterem erre a hétvégére a Konyári pincészethez költözik, hogy ínycsiklandó falatokkal csábítsa a látogatókat. Az előkészületeket már napokkal korábban megkezdték, hogy a Kishegyen is az éttermi minőséget mutassák meg betérő vendégeknek. – Szezonális alapanyagokkal dolgozunk, dióval, gombával, vargányával, sárgabarackkal. A Murci fesztiválon minden étterem a saját stílusát mutatja be, mi is a Vitorlás hangulatát hozzuk fel a Kishegyre – mondta Vaszilkó Dániel séf. Kacsamáj zserbó, gomba erőleves vargánya terinne-nel és marinált gombával szerepel a menüben, amelyhez omlós marhalapockát készít a séf kelkáposztás, szalonnás gnocchival. A desszert egy mascarpone lesz, sós karamellel, pralinével, kakaóbabbal.
Az ételkínálatban balatoni halak, vadételek, grillezett falatok, házi lekvárok, desszertek és kézműves sajtok sorakoznak, amelyekhez a murci frissessége vagy egy-egy testesebb bor adja a tökéletes kíséretet. – Családi gazdálkodók vagyunk, ezért tejtermékekkel készülünk. Sajttálakat, perecet, tallért, joghurtot és vajat kínálunk a vendégeknek – árulta el Mónosné Szalai Erzsébet Anita. Különleges ízekkel készül a Majthényi présháznál a Rádbízom is: standjuknál házi lekvárok és friss must várja a látogatókat.
A fesztivál azonban nem csupán a gasztronómiáról szól. A kápolna melletti téren kézműves piac, gyermekprogramok és élőzenei produkciók színesítik a hétvégét. Október 4-én érdemes nyakukba venni a Kishegyet, hiszen déltől kitárulnak a pincészetek, ahol a helyi ízek koronázzák meg a méltán közkedvelt balatoni borokat.