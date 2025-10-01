október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programjavaslat

1 órája

Őszi ízekre hangolnak a hétvégi Murci fesztiválon a balatoni vendéglátók

Címkék#kézműves#murci fesztivál#Kishegy#hangulat

Amikor a szőlődombok lassan aranyba és vörösbe öltöznek, a levegőben pedig egyszerre érezni a must édes illatát és az őszi avar frissességét, akkor tudhatjuk, hogy elérkezett a murci ideje. A Balaton partján ilyenkor nemcsak a természet vált színt, hanem a Kishegy is ünneplőbe öltözik: október 4-én újra megtelik élettel, hiszen ismét megrendezik a Murci Gasztrofesztivált.

Koszorus Rita
Őszi ízekre hangolnak a hétvégi Murci fesztiválon a balatoni vendéglátók

A fesztivál középpontjában természetesen a murci áll – ez a must és az újbor közötti átmenet minden évben frissességével és üdeségével varázsolja el a vendégeket. A Kishegy lankáin sorakozó borászatok közül idén tizenkettő és egy pálinkaház is bemutatkozik, a dűlőkön pedig gasztropontok várják a vendégeket kóstolással és beszélgetéssel.

A murci fesztiválon helyi borok, desszertek, sajtok és élőzene várja a látogatókat a Kishegy hangulatos dűlőin.
A murci fesztiválon helyi borok, desszertek, sajtok és élőzene várja a látogatókat a Kishegy hangulatos dűlőin.
Fotó: Németh Levente

Murci varázsa: ízek és élmények a Kishegyen

Állandó résztvevője a fesztiválnak a Béládi Cukrász Stúdió is. Béládi Ildikó elmondta:
– Mindig mással készülünk, évszakonként változtatjuk az ízvilágot. Ősszel a Balaton környékén beszerezhető gyümölcsökre, például fügére, körtére, almára és törökmogyoróra építünk. Fontos számunkra, hogy a helyi termelőket támogassuk. Ráadásul minden termékünk glutén- és tejmentesen (laktóz- és kazeinmentesen) készül, így a tejfehérje-érzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják.

Idén a kínálatban többek között tiramisu pohárkrém, fűszeres szilva-krémsajt desszert, fehérboros fügés-körtés mousse törökmogyoróval („Őszi fügevarázs”), pumpkin roll és fahéjas almás sült sajttorta szerepel. A cukormentes vonalat pisztácia-málna szelet, étcsokoládés feketeribizli, vegán dupla csokoládé és körte-sóskaramell-vanília monodesszert képviseli. Sós finomságként vegán sajtos pogácsa is várja a vendégeket.

A bor mellé természetesen más éttermek is készültek. A Vitorlás Étterem erre a hétvégére a Konyári pincészethez költözik, hogy ínycsiklandó falatokkal csábítsa a látogatókat. Az előkészületeket már napokkal korábban megkezdték, hogy a Kishegyen is az éttermi minőséget mutassák meg betérő vendégeknek. – Szezonális alapanyagokkal dolgozunk, dióval, gombával, vargányával, sárgabarackkal. A Murci fesztiválon minden étterem a saját stílusát mutatja be, mi is a Vitorlás hangulatát hozzuk fel a Kishegyre – mondta Vaszilkó Dániel séf. Kacsamáj zserbó, gomba erőleves vargánya terinne-nel és marinált gombával szerepel a menüben, amelyhez omlós marhalapockát készít a séf kelkáposztás, szalonnás gnocchival. A desszert egy mascarpone lesz, sós karamellel, pralinével, kakaóbabbal. 

Az ételkínálatban balatoni halak, vadételek, grillezett falatok, házi lekvárok, desszertek és kézműves sajtok sorakoznak, amelyekhez a murci frissessége vagy egy-egy testesebb bor adja a tökéletes kíséretet. – Családi gazdálkodók vagyunk, ezért tejtermékekkel készülünk. Sajttálakat, perecet, tallért, joghurtot és vajat kínálunk a vendégeknek – árulta el Mónosné Szalai Erzsébet Anita. Különleges ízekkel készül a Majthényi présháznál a Rádbízom is: standjuknál házi lekvárok és friss must várja a látogatókat.

A fesztivál azonban nem csupán a gasztronómiáról szól. A kápolna melletti téren kézműves piac, gyermekprogramok és élőzenei produkciók színesítik a hétvégét. Október 4-én érdemes nyakukba venni a Kishegyet, hiszen déltől kitárulnak a pincészetek, ahol a helyi ízek koronázzák meg a méltán közkedvelt balatoni borokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu