Őszi ízekre hangolnak a hétvégi Murci fesztiválon a balatoni vendéglátók

A fesztivál középpontjában természetesen a murci áll – ez a must és az újbor közötti átmenet minden évben frissességével és üdeségével varázsolja el a vendégeket. A Kishegy lankáin sorakozó borászatok közül idén tizenkettő és egy pálinkaház is bemutatkozik, a dűlőkön pedig gasztropontok várják a vendégeket kóstolással és beszélgetéssel.

A murci fesztiválon helyi borok, desszertek, sajtok és élőzene várja a látogatókat a Kishegy hangulatos dűlőin.

Fotó: Németh Levente

Murci varázsa: ízek és élmények a Kishegyen

Állandó résztvevője a fesztiválnak a Béládi Cukrász Stúdió is. Béládi Ildikó elmondta:

– Mindig mással készülünk, évszakonként változtatjuk az ízvilágot. Ősszel a Balaton környékén beszerezhető gyümölcsökre, például fügére, körtére, almára és törökmogyoróra építünk. Fontos számunkra, hogy a helyi termelőket támogassuk. Ráadásul minden termékünk glutén- és tejmentesen (laktóz- és kazeinmentesen) készül, így a tejfehérje-érzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják.

Idén a kínálatban többek között tiramisu pohárkrém, fűszeres szilva-krémsajt desszert, fehérboros fügés-körtés mousse törökmogyoróval („Őszi fügevarázs”), pumpkin roll és fahéjas almás sült sajttorta szerepel. A cukormentes vonalat pisztácia-málna szelet, étcsokoládés feketeribizli, vegán dupla csokoládé és körte-sóskaramell-vanília monodesszert képviseli. Sós finomságként vegán sajtos pogácsa is várja a vendégeket.

A bor mellé természetesen más éttermek is készültek. A Vitorlás Étterem erre a hétvégére a Konyári pincészethez költözik, hogy ínycsiklandó falatokkal csábítsa a látogatókat. Az előkészületeket már napokkal korábban megkezdték, hogy a Kishegyen is az éttermi minőséget mutassák meg betérő vendégeknek. – Szezonális alapanyagokkal dolgozunk, dióval, gombával, vargányával, sárgabarackkal. A Murci fesztiválon minden étterem a saját stílusát mutatja be, mi is a Vitorlás hangulatát hozzuk fel a Kishegyre – mondta Vaszilkó Dániel séf. Kacsamáj zserbó, gomba erőleves vargánya terinne-nel és marinált gombával szerepel a menüben, amelyhez omlós marhalapockát készít a séf kelkáposztás, szalonnás gnocchival. A desszert egy mascarpone lesz, sós karamellel, pralinével, kakaóbabbal.