Durva változás jön az autósoknak: drágább lehet a műszaki vizsga ebben az országban

Hamarosan szigorúbb környezetvédelmi szabályok léphetnek életbe Németországban, amelyek többmillió dízel és benzines autót érintenek. Valószínű, hogy idővel más országokban is hasonló irányba mozdulhat el a műszaki vizsga károsanyag-kibocsátásról szóló szabályozása.

Szigorodik a német műszaki vizsga.

Fotó: Motortion Films / Forrás: Shutterstock

Műszaki vizsga Németországban: mi változik pontosan?

A TÜV (a német műszaki vizsgaközpont) szerint a változások célja, hogy a járművek kibocsátását ne csak papíron, hanem valós körülmények között is ellenőrizzék.

A 2023-ban bevezetett részecskemérés, amely eddig főleg a modern dízeleket érintette, hamarosan a benzines autókra is kiterjedhet.

A régebbi, Euro 5-ös motorral szerelt járműveket is bevonhatják az új rendszerbe.

A vizsgálat során az autó számítógépéből származó adatokat is elemezni fogják, hogy kiderüljön, működik-e megfelelően a kipufogógáz-tisztító rendszer.

Ez miként érinti az árakat?

A szigorúbb vizsgálatok miatt a műszaki vizsga ára is emelkedhet. Benzines és dízel autóknál évente akár 150 euróra (kb. 60 ezer forint) is nőhet a költség. Az elektromos autóknál valamivel kevesebb, kb. 100 euró körüli lehet.

Ráadásul az is felmerült, hogy a régebbi autóknál a mostani kétéves vizsga helyett évente kellene ellenőrzésre menni.