29 perce
Durva változás jön az autósoknak: drágább lehet a műszaki vizsga ebben az országban
A németek hamarosan szigorúbb és drágább vizsgálatokat vezethetnek be a benzines és dízel autók számára, hogy pontosabban mérjék a károsanyag-kibocsátást. Így a műszaki vizsga díja is emelkedhet, várhatóan 2026–2027 körül lép életbe az új szabályzás.
Hamarosan szigorúbb környezetvédelmi szabályok léphetnek életbe Németországban, amelyek többmillió dízel és benzines autót érintenek. Valószínű, hogy idővel más országokban is hasonló irányba mozdulhat el a műszaki vizsga károsanyag-kibocsátásról szóló szabályozása.
Műszaki vizsga Németországban: mi változik pontosan?
A TÜV (a német műszaki vizsgaközpont) szerint a változások célja, hogy a járművek kibocsátását ne csak papíron, hanem valós körülmények között is ellenőrizzék.
- A 2023-ban bevezetett részecskemérés, amely eddig főleg a modern dízeleket érintette, hamarosan a benzines autókra is kiterjedhet.
- A régebbi, Euro 5-ös motorral szerelt járműveket is bevonhatják az új rendszerbe.
- A vizsgálat során az autó számítógépéből származó adatokat is elemezni fogják, hogy kiderüljön, működik-e megfelelően a kipufogógáz-tisztító rendszer.
Ez miként érinti az árakat?
A szigorúbb vizsgálatok miatt a műszaki vizsga ára is emelkedhet. Benzines és dízel autóknál évente akár 150 euróra (kb. 60 ezer forint) is nőhet a költség. Az elektromos autóknál valamivel kevesebb, kb. 100 euró körüli lehet.
Ráadásul az is felmerült, hogy a régebbi autóknál a mostani kétéves vizsga helyett évente kellene ellenőrzésre menni.