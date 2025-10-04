Gólyahír
2 órája
Nagyon szurkolunk a kis Szebasztiánért
Szeptember 26. és október 2. között ismét sok dolga volt a gólyának. Kaposváron megint bébibumm volt, sok baba született a Kaposi Mór Oktató Kórházban.
Ezen a héten 23 baba született Kaposváron, ezúttal is nagy volt az öröm a gyarapodó családokban.
Tizenegy kislány és tizenkettő kisfiú sírt fel először életében ezekben a napokban. A legkisebb baba Szebasztián Gábor volt, aki 1930 grammal született. A legnagyobb újszülött szintén egy kisfiú volt, Krisztofer aki 4560 gramm volt.
A legkülönlegesebb nevet valószínűleg Nala Nella szülei találták a dallamos névpárosítással, de Ájlin Zafira szülei is nagyon kreatívak voltak.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre