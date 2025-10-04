Nagyon szurkolunk a kis Szebasztiánért

Ezen a héten 23 baba született Kaposváron, ezúttal is nagy volt az öröm a gyarapodó családokban.

Ennyi baba sem gyakran születik egy hét alatt.

Tizenegy kislány és tizenkettő kisfiú sírt fel először életében ezekben a napokban. A legkisebb baba Szebasztián Gábor volt, aki 1930 grammal született. A legnagyobb újszülött szintén egy kisfiú volt, Krisztofer aki 4560 gramm volt.

A legkülönlegesebb nevet valószínűleg Nala Nella szülei találták a dallamos névpárosítással, de Ájlin Zafira szülei is nagyon kreatívak voltak.