október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gólyahír

26 perce

Nagyon szurkolunk a kis Szebasztiánért

Címkék#gólyahír#Kaposi Mór Oktató Kórház#baba

Szeptember 26. és október 2. között ismét sok dolga volt a gólyának. Kaposváron megint bébibumm volt, sok baba született a Kaposi Mór Oktató Kórházban.

Koszorus Rita

Ezen a héten 23 baba született Kaposváron, ezúttal is nagy volt az öröm a gyarapodó családokban. 

Ennyi baba sem gyakran születik egy hét alatt. 

Tizenegy kislány és tizenkettő kisfiú sírt fel először életében ezekben a napokban. A legkisebb baba Szebasztián Gábor volt, aki 1930 grammal született. A legnagyobb újszülött szintén egy kisfiú volt, Krisztofer aki 4560 gramm volt. 

A legkülönlegesebb nevet valószínűleg Nala Nella szülei találták a dallamos névpárosítással, de Ájlin Zafira szülei is nagyon kreatívak voltak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu