1 órája
Karburátorról nyergelt át Rolexre és Patekre a kaposvári órásmester
Svájci órák és amerikai ritkaságok sem jelentenek problémát Nikolics Zoltanak. A kaposvári órásmester az órakészítés mekkájában, Svájcban tökéletesítette tudását és így nyergelt át a kis Polskiról a Rolexre.
Egykor autószerelőként lehelt új életet a járgányokba, ma már az olajos műhelyt minőségi gépekkel felszerelt órás üzletre cserélte. S míg egykor karburátorokat javított, Nikolics Zolta órásmester ma már Rolexet, Tag Heuert és Pateket javít nagyító alatt a legnagyobb precízióval.
Nikolics Zolta Svájcban tanulta ki az órás szakmát, a lehető legjobb helyen, hiszen igazi világmárkáknál dolgozott, ahol sikerült olyan tudást szereznie, amivel csak kevesen büszkélkedhetnek Magyarországon. – A legkomplikáltabb órákat is meg tudom javítani, mondta a kaposvári órásmester. Teljesen mindegy, hogy milyen márkáról van szó, az üzlet felszereltsége lehetővé teszi, hogy még olyan időmutató szerkezetekbe is új életet leheljen, amelyekről máshol már lemondtak a kollégák. – Az első mindig a gyári, új alkatrész lenne, de ezekhez nagyon nehéz vagy lehetetlen hozzájutni, viszont, vannak ilyen gépeink, amelyekkel akár új alkatrészeket is le tudunk gyártani, mutatta az asztalokon sorakozó gépeket Zolta.
Nikolics Zolta többek között olyan nagy márkánál is dolgozott, mint a Heuer, amelynek európai szervizében szívta magába a tudást. – Ugyan meglehetősen robotikus volt a munka, szigorú keretek között és szinte minden másodperccel el kellett számolni, de arra jó volt, hogy a hibakeresés során igazi rutint szereztem, magyarázta Nikolics Zolta. A hibakeresés sosem unalmas számomra, ez mindig kihívást jelent és ezt élvezem legjobban, tette hozzá.
Sokszor más műhelyek hibáját javítja az órásmester
A hibakeresés során sokszor olyan dolgok is kiderülnek, amelyekre a tulajdonos nem gondolt, vagy amit másik szervizben nem vettek észre. – Itt vannak nagyon sérült, értékes órák: Patek Philippe, Rolex, vintage Omega. Sok órát kellett helyreállítani más műhelyek hibái után. Ez hálátlan feladat, mert sokszor a tulajdonos sem tudja az óra valódi állapotát. A gyári hibákat is sokszor javítani kell, mert a sorozatgyártásból adódik, hogy nem minden óra tökéletes. A komoly műszerek segítenek gyorsan felmérni az állapotot, és biztosítani a megfelelő javítást, mutatta az üvegbúra alatt sorakozó javításra váró szerkezeteket.
Karburátorról átnyergelt a Rolexre és a PatekreFotók: Lang Róbert
Nikolics Zolta autószerelő volt és a mechanika iránti érdeklődése sodorta a világ legtökéletesebb óráit gyártó országba, ahol megtanulta: az óra és autó között csak méretében van különbség, de a mechanika lényegében ugyanaz. Hamarosan nyíló Dózsa György utcai üzletének pedig az a lényege, hogy végre szabadon dolgozhasson.
Sonline.hu videó
