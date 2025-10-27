október 27., hétfő

Karburátorról nyergelt át Rolexre és Patekre a kaposvári órásmester

Svájci órák és amerikai ritkaságok sem jelentenek problémát Nikolics Zoltanak. A kaposvári órásmester az órakészítés mekkájában, Svájcban tökéletesítette tudását és így nyergelt át a kis Polskiról a Rolexre.

Koszorus Rita
Egykor autószerelőként lehelt új életet a járgányokba, ma már az olajos műhelyt minőségi gépekkel felszerelt órás üzletre cserélte. S míg egykor karburátorokat javított, Nikolics Zolta órásmester ma már Rolexet, Tag Heuert és Pateket javít nagyító alatt a legnagyobb precízióval. 

Autószerelőből lett kaposvári órásmester.
Autószerelőből lett kaposvári órásmester. Fotó: Lang Róbert

Nikolics Zolta Svájcban tanulta ki az órás szakmát, a lehető legjobb helyen, hiszen igazi világmárkáknál dolgozott, ahol sikerült olyan tudást szereznie, amivel csak kevesen büszkélkedhetnek Magyarországon. – A legkomplikáltabb órákat is meg tudom javítani, mondta a kaposvári órásmester. Teljesen mindegy, hogy milyen márkáról van szó, az üzlet felszereltsége lehetővé teszi, hogy még olyan időmutató szerkezetekbe is új életet leheljen, amelyekről máshol már lemondtak a kollégák. – Az első mindig a gyári, új alkatrész lenne, de ezekhez nagyon nehéz vagy lehetetlen hozzájutni, viszont, vannak ilyen gépeink, amelyekkel akár új alkatrészeket is le tudunk gyártani, mutatta az asztalokon sorakozó gépeket Zolta. 

A mester számára nincs lehetetlen. Fotó: Lang Róbert 

Nikolics Zolta többek között olyan nagy márkánál is dolgozott, mint a Heuer, amelynek európai szervizében szívta magába a tudást. – Ugyan meglehetősen robotikus volt a munka, szigorú keretek között és szinte minden másodperccel el kellett számolni, de arra jó volt, hogy a hibakeresés során igazi rutint szereztem, magyarázta Nikolics Zolta. A hibakeresés sosem unalmas számomra, ez mindig kihívást jelent és ezt élvezem legjobban, tette hozzá. 

Minden óra egy új kihívás. Fotó: Lang Róbert 

Sokszor más műhelyek hibáját javítja az órásmester

A hibakeresés során sokszor olyan dolgok is kiderülnek, amelyekre a tulajdonos nem gondolt, vagy amit másik szervizben nem vettek észre. – Itt vannak nagyon sérült, értékes órák: Patek Philippe, Rolex, vintage Omega. Sok órát kellett helyreállítani más műhelyek hibái után. Ez hálátlan feladat, mert sokszor a tulajdonos sem tudja az óra valódi állapotát. A gyári hibákat is sokszor javítani kell, mert a sorozatgyártásból adódik, hogy nem minden óra tökéletes. A komoly műszerek segítenek gyorsan felmérni az állapotot, és biztosítani a megfelelő javítást, mutatta az üvegbúra alatt sorakozó javításra váró szerkezeteket. 

Karburátorról átnyergelt a Rolexre és a Patekre

Fotók: Lang Róbert

Nikolics Zolta autószerelő volt és a mechanika iránti érdeklődése sodorta a világ legtökéletesebb óráit gyártó országba, ahol megtanulta: az óra és autó között csak méretében van különbség, de a mechanika lényegében ugyanaz. Hamarosan nyíló Dózsa György utcai üzletének pedig az a lényege, hogy végre szabadon dolgozhasson. 

 

 

