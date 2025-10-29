Színkavalkád az erdőben, színes ételek a sütőben

Még alig ült el a sütőtök semmivel össze nem téveszthető illata a konyhában, máris újabb őszi receptek ötletein jár az eszem. Nincs is olyan évszak, amihez jobban illene a narancs-, vörös-, barnás színű zöldségek sora – hiszen nélkülük az ősz nem lenne teljes. Egy kis fantáziával, pár illatos fűszerrel és némi türelemmel csodákat varázsolhatunk belőle a tányérra.

Az évszak meleg, barátságos színvilágát a konyhában is megidézhetjük őszi receptek felhasználásával. A fűszerek illata és a zöldségek ragyogó árnyalatai együtt mesélik el az évszak történetét.

Fotó: Nikolay_Donetsk / Forrás: Getty Images

Sütőtök, cékla, édesburgonya: melegítő őszi receptek

Ahogy rövidülnek a nappalok, a testünk és a lelkünk is a melengető, fűszeres ízekre vágyik. A természet ilyenkor is bőkezű: a sütőtök, az édesburgonya, a gyömbér és a fokhagyma mind az immunrendszerünk szövetségesei – segítenek átvészelni a hűvös napokat.

Még ha az édesburgonya messzebbről is érkezik, sütőtök biztosan akad a veteményesben – vagy akár a komposzt szélén is felbukkanhat egy-egy véletlenül kelt példány. A cékla pedig alig kíván gondozást: csak a magot kell elvetni, és bőségesen terem.

Gyömbéres sütőtökkrémleves – fűszeres és selymes

A sütőtököt feldaraboljuk, és 200 °C-os sütőben, alsó-felső programon 40-45 perc alatt megsütjük. Miután az illat betölti a konyhát és egy apró hústű késznek mutatta, kivesszük hűlni. Közben egy kisebb fej vöröshagymát és két gerezd fokhagymát megpárolunk üvegesre, kevés olívaolajon. Adjunk hozzá a jól megsült, és a héjától elválasztott sütőtök húsát, egy darabka reszelt gyömbért, csipet kurkumát, sót, és egy kiskanál mézeskalács fűszerkeveréket, majd öntsük fel annyi vízzel vagy zöldségalaplével, hogy ellepje. Amikor megpuhul, botmixerrel krémesítsük, és egy kevés kókusztejjel vagy tejszínnel tegyük selymessé.

Tálaláskor szórjunk rá pirított tökmagot – nemcsak szép, de roppanós is. Jó ötlet, ha finom szalonnapörcöt csippentünk a tetejére.

Tepsis krumpli céklával és répával

Ízlés szerint: burgonya, cékla, répa, lilahagyma, fokhagyma, friss rozmaring, só és bors a szükséges hozzávalók. A zöldségeket megpucoljuk és megmossuk. A burgonyát vastagabb szeletekre vágjuk, a répákat hosszában elfelezzük, a lilahagymát félbe vagy negyedbe vágjuk, a céklát szeleteljük, a fokhagymát egészben hagyjuk. Az összes, előkészített zöldséget egy tepsibe tesszük, meglocsoljuk olívaolajjal, sózzuk és borsozzuk, kézzel összeforgatjuk az egészet, majd friss rozmaringot teszünk rá. A magam részéről egy kispohárnyi fehér száraz bort is beleöntök.