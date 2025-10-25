október 25., szombat

Forradalom

1 órája

Tovább gyűrűzik a pacalkultusz, a balatoni pacal már meghódította Bács-Kiskunt is

Címkék#pacal#balatoni pacal#pacalfőző

Ők nem csak eszik. Imádják. Képesek száz kilométereket utazni érte. Ők a Pacalemberek – egy furcsa, szenvedélyes, és ijesztően lelkes közösség, akik a hétvégén a pacal őshazájában találkoztak. Szezonhosszabbító balatoni pacalt is felszolgáltak Dunapatajon.

Koszorus Rita
Létezik egy csoport, akik nem politizálnak, nem harcolnak, egyetlen missziójuk: pikáns ízek szellemében egyesíteni az országot. Ők a Pacalemberek, egy pörkölt fölött született szövetség, ami több mint Facebook csoport, valódi gasztro mozgalom, amelynek már somogyi tagja is van. Zamárdi a dunántúli frontvonal, ahol egész nyáron, naponta rotyogott pacal a tűzön, de úgy tűnik: a pacal hívó szava még a hideg idő beálltával is mágnesként vonzza a vendégeket. 

BALATONI pacal
Pacal Pikniken vett részt a zamárdi Balázs Bisztró. A balatoni pacal világhíres
Fotó: MW

A Dunántúlt egyedül a zamárdi Balázs Bisztró képviselte a hétvégi első Pacal Pikniken, amelyet a pacal őshazájában Dunapatajon tartottak.
– A vendégek nagyon szerették a pacalunkat. Tizenöt dekás adagokban adtuk és elfogyott mintegy 600 – mondta Mészáros Balázs, a Balázs Bisztró tulajdonosa. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy ott lehettünk a legnagyobb pacalosokkal együtt – tette hozzá.

pacal
Ilyen a híres zamárdi pacal
Fotó: Lang Róbert 

A Pacalembereknek köszönhetően országos hírnévre tett szert a zamárdi pacal és a Balázs Bisztró. Tavaly megszavazták a hat legjobb ételkülönlegességet készítő éttermet, amelyeket rátettek egy úgynevezett Pacalútlevélre. Ide került fel a zamárdi tóparti egység is, ahova egész nyáron érkeztek az ínyencségre vágyó turisták kezükben a Pacalútlevéllel. Igazi pacalforradalom tört ki Zamárdiban, aminek epicentruma a Balázs Bisztróban van, ahol már hosszú évek óta szerepelt a kínálatban a pacal, de csak idén júliusban robbantott igazán nagyot. Ez olyannyira jól sikerült, hogy még ősszel is tart a pacalőrület. 

Szezont hosszabbít a Balatonon a pacal
Fotó: MW

Szezont hosszabbít a pacal

– A mai napig nyitva vagyunk minden hétvégén és kizárólag a pacal miatt. Nyíregyházától kezdve a világ végéről is, mindenhonnan jönnek hozzánk ilyenkor ősszel is. Óriási reklámértéke van a Pacalútlevélnek, a szezont teljesen meghosszabbította – mondta Mészáros Balázs. November 2-ig biztosan nyitva leszünk, máskor be szoktunk zárni. Télen a jégpályához is megyünk, minden hónapban megjelenünk valahol a pacallal – tette hozzá a bisztró tulajdonosa. 
Annyira kapós a Balázs Bisztró pacalja, hogy sokan elvitelre is rendelik, sőt van olyan vendég, aki tizesével viszi a finomságot. 

 

