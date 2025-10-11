október 11., szombat

22 perce

Nem csak a szőlőben érdemes szüretelni ezen a hétvégén

Címkék#programötlet#programajánló#program

Rengeteg kulturális élményben lehet része annak, aki a hétvégén kimozdul otthonából. Somogyban egy tucat program várja a kikapcsolódni vágyókat, össze is gyűjtöttük, mikre számíthattok.

Munkatársunktól
Szombati programok

programok siófokon
Valódi programözön vár ránk a hétvégén. 

Siófok 

Halfesztivál Helyszín: Fő tér 

Rádpuszta

10 óra V. Országos hal és vadfőzőverseny Helyszín: Gasztro Élménybirtok 

Kaposvár

8 óra Lovastorna országos bajnokság Helyszín: Pannon Lovasakadémia 

10:30 Tekerj a zöldbe Helyszín: Zaranyi út 6.

11 óra Múzeumok őszi fesztiválja Helyszín: Rippl-Rónai Múzeum

17 óra Mezei art kiállítás Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár 

21 óra Kaposvári Zenész találkozó Helyszín: K-Központ

22 óra Csajok éjszakája Helyszín: Park 74 

22 óra Magyar buli Helyszín: Hangár Music Pub 

Balatonlelle

11 óra Lelle nap Helyszín: Sportpálya

Somogyvár

13 óra Szüreti mulatság Helyszín: Széchenyi tér

Fonyód

13:30 Tök jó nap Helyszín: Dísz tér 

Pálmajor

8 óra Családi nap Helyszín: Sportpálya

Kaposmérő

20 óra Jótékonysági szüreti bál Helyszín: Művelődési Ház

Igal

9 óra Oldtimer találkozó Helyszín: Gyógyfürdő 

Baté

10 óra Garázsvásár Helyszín: Sportpálya 

Tab 

17 óra Barkóczy Sára könyvbemutató Helyszín: Városi könyvtár 

Nagyatád

9 óra Könyves szombat Helyszín: Városi könyvtár 

Rádpuszta

10 óra Országos hal és vadpörkölt főző verseny 

Törökkoppány

10 óra Koppány nap 

Vasárnapi programok 

10 óra Családi matiné Helyszín: Bábszíntér 

