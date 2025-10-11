22 perce
Nem csak a szőlőben érdemes szüretelni ezen a hétvégén
Rengeteg kulturális élményben lehet része annak, aki a hétvégén kimozdul otthonából. Somogyban egy tucat program várja a kikapcsolódni vágyókat, össze is gyűjtöttük, mikre számíthattok.
Szombati programok
Siófok
Halfesztivál Helyszín: Fő tér
Rádpuszta
10 óra V. Országos hal és vadfőzőverseny Helyszín: Gasztro Élménybirtok
Kaposvár
8 óra Lovastorna országos bajnokság Helyszín: Pannon Lovasakadémia
10:30 Tekerj a zöldbe Helyszín: Zaranyi út 6.
11 óra Múzeumok őszi fesztiválja Helyszín: Rippl-Rónai Múzeum
17 óra Mezei art kiállítás Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár
21 óra Kaposvári Zenész találkozó Helyszín: K-Központ
22 óra Csajok éjszakája Helyszín: Park 74
22 óra Magyar buli Helyszín: Hangár Music Pub
Balatonlelle
11 óra Lelle nap Helyszín: Sportpálya
Somogyvár
13 óra Szüreti mulatság Helyszín: Széchenyi tér
Fonyód
13:30 Tök jó nap Helyszín: Dísz tér
Pálmajor
8 óra Családi nap Helyszín: Sportpálya
Kaposmérő
20 óra Jótékonysági szüreti bál Helyszín: Művelődési Ház
Igal
9 óra Oldtimer találkozó Helyszín: Gyógyfürdő
Baté
10 óra Garázsvásár Helyszín: Sportpálya
Tab
17 óra Barkóczy Sára könyvbemutató Helyszín: Városi könyvtár
Nagyatád
9 óra Könyves szombat Helyszín: Városi könyvtár
Törökkoppány
10 óra Koppány nap
Vasárnapi programok
10 óra Családi matiné Helyszín: Bábszíntér