32 perce
Őszi programcunami szakad ránk a hétvégén
Somogy ezen a hétvégén is bizonyítja, hogy egy olyan hely, ahol nem lehet unatkozni. Válogattunk a legjobbnak ígérkező hétvégi programokból, hogy neked csak a döntést kell meghoznod, hogy elindulsz és jól érzed magad.
Szombati programok
Kaposvár
8 óra Baranya-Tolna-Somogy vármegyei díjugrató döntő Helyszín: Pannon Lovasakadémia
9 óra Állatok világnapja Helyszín: Vaszary Park
13 óra Szuper Eb fesztivál Helyszín: Best Dog Kutyaiskola
17:30 Titi táncház Helyszín: Agóra
20 óra Oktoberfest Helyszín: Rotonda
22 óra Retro oktoberfest Helyszín: Hang Ár Music Pub
22 óra Black&White party Helyszín: Park 74
Igal
9 óra Októberfest Helyszín: Gyógyfürdő
Kaposmérő
10 óra Nyíltnap Helyszín: Kassai Völgy
Balatonlelle
12 óra Murci fesztivál Helyszín: Kishegy
Őszi ízekre hangolnak a hétvégi Murci fesztiválon a balatoni vendéglátók
21 óra Murci fesztivál after Helyszín: Y Club
Balatonboglár
12 óra Töklámpás ünnep Helyszín: Szőlőskislak
Babócsa
11:30 Szüreti mulatság
Visz
13 óra Szüreti mulatság Helyszín: Művelődési ház, Vetési Lovasudvar
Iharosberény
9 óra Gesztenyefesztivál Helyszín: Kastélypark
Programok:
9:00 – Berényi bográcsos főzőverseny
9:00 – Gesztenye Kupa műfüves labdarúgó torna
12:00 – Mezőgazdasági és vadászati kiállítás
13:00 – Gesztenyevirág óvodások műsora
13:30 – Szomszéd települések kulturális csoportjainak bemutatói
14:00 – Berényi tánccsoport műsora
15:00 – Rendezvény nyitó köszöntők, Berény Díszpolgára díjátadó
15:30 – Nagykanizsai T2 Kutyaiskola bemutatója
15:30 – Berényi kórus műsora
16:00 – UFF Dance Kamara néptáncegyüttes
17:00 – Kredenc
18:00 – Bradics Jácint
19:00 – Irigy Hónaljmirigy
20:00 – Tombolasorsolás
20:30 – Tűzijáték
Mesztegnyő
9 óra Mesztegnyői kisvasút napja Helyszín: Faluház
Szántódpuszta
7 óra Termelői piac és őszi lakosági garázsvásár Helyszín: Élő major
Siófok
11 óra Sétáltató nap Helyszín: Siófoki Állatmenhely
Vasárnapi programok
Kaposvár
8 óra Deseda körtúra Helyszín: Deseda strand
Tab
17 óra Fába vésett somogyi történetek Helyszín: Nagy Ferenc Galéria