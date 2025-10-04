Ajánló 32 perce

Őszi programcunami szakad ránk a hétvégén

Somogy ezen a hétvégén is bizonyítja, hogy egy olyan hely, ahol nem lehet unatkozni. Válogattunk a legjobbnak ígérkező hétvégi programokból, hogy neked csak a döntést kell meghoznod, hogy elindulsz és jól érzed magad.

Szombati programok Díjugratás is szerepel a hétvégi programok között.

Fotó: MW Kaposvár 8 óra Baranya-Tolna-Somogy vármegyei díjugrató döntő Helyszín: Pannon Lovasakadémia 9 óra Állatok világnapja Helyszín: Vaszary Park 13 óra Szuper Eb fesztivál Helyszín: Best Dog Kutyaiskola 17:30 Titi táncház Helyszín: Agóra 20 óra Oktoberfest Helyszín: Rotonda 22 óra Retro oktoberfest Helyszín: Hang Ár Music Pub 22 óra Black&White party Helyszín: Park 74 Igal 9 óra Októberfest Helyszín: Gyógyfürdő Kaposmérő 10 óra Nyíltnap Helyszín: Kassai Völgy Balatonlelle 12 óra Murci fesztivál Helyszín: Kishegy

21 óra Murci fesztivál after Helyszín: Y Club Balatonboglár 12 óra Töklámpás ünnep Helyszín: Szőlőskislak Babócsa 11:30 Szüreti mulatság Visz 13 óra Szüreti mulatság Helyszín: Művelődési ház, Vetési Lovasudvar Iharosberény 9 óra Gesztenyefesztivál Helyszín: Kastélypark Programok: 9:00 – Berényi bográcsos főzőverseny 9:00 – Gesztenye Kupa műfüves labdarúgó torna 12:00 – Mezőgazdasági és vadászati kiállítás 13:00 – Gesztenyevirág óvodások műsora 13:30 – Szomszéd települések kulturális csoportjainak bemutatói 14:00 – Berényi tánccsoport műsora 15:00 – Rendezvény nyitó köszöntők, Berény Díszpolgára díjátadó 15:30 – Nagykanizsai T2 Kutyaiskola bemutatója 15:30 – Berényi kórus műsora 16:00 – UFF Dance Kamara néptáncegyüttes 17:00 – Kredenc 18:00 – Bradics Jácint 19:00 – Irigy Hónaljmirigy 20:00 – Tombolasorsolás 20:30 – Tűzijáték Mesztegnyő 9 óra Mesztegnyői kisvasút napja Helyszín: Faluház Szántódpuszta 7 óra Termelői piac és őszi lakosági garázsvásár Helyszín: Élő major Siófok 11 óra Sétáltató nap Helyszín: Siófoki Állatmenhely Vasárnapi programok Kaposvár 8 óra Deseda körtúra Helyszín: Deseda strand Tab 17 óra Fába vésett somogyi történetek Helyszín: Nagy Ferenc Galéria