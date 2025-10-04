október 4., szombat

23 perce

Őszi programcunami szakad ránk a hétvégén

Címkék#programötlet#programbőség#programajánló#program

Somogy ezen a hétvégén is bizonyítja, hogy egy olyan hely, ahol nem lehet unatkozni. Válogattunk a legjobbnak ígérkező hétvégi programokból, hogy neked csak a döntést kell meghoznod, hogy elindulsz és jól érzed magad.

Koszorus Rita

Szombati programok

program a hétvégére
Díjugratás is szerepel a hétvégi programok között. 
Fotó: MW

Kaposvár

8 óra Baranya-Tolna-Somogy vármegyei díjugrató döntő Helyszín: Pannon Lovasakadémia 

9 óra Állatok világnapja Helyszín: Vaszary Park 

13 óra Szuper Eb fesztivál Helyszín: Best Dog Kutyaiskola 

17:30 Titi táncház Helyszín: Agóra

20 óra Oktoberfest Helyszín: Rotonda 

22 óra Retro oktoberfest Helyszín: Hang Ár Music Pub 

22 óra Black&White party Helyszín: Park 74 

Igal 

9 óra Októberfest Helyszín: Gyógyfürdő 

Kaposmérő

10 óra Nyíltnap Helyszín: Kassai Völgy

Balatonlelle

12 óra Murci fesztivál Helyszín: Kishegy

21 óra Murci fesztivál after Helyszín: Y Club 

Balatonboglár

12 óra Töklámpás ünnep Helyszín: Szőlőskislak

Babócsa 

11:30 Szüreti mulatság 

Visz 

13 óra Szüreti mulatság  Helyszín: Művelődési ház, Vetési Lovasudvar

Iharosberény

9 óra Gesztenyefesztivál Helyszín: Kastélypark 

Programok: 

9:00 – Berényi bográcsos főzőverseny

9:00 – Gesztenye Kupa műfüves labdarúgó torna

12:00 – Mezőgazdasági és vadászati kiállítás

13:00 – Gesztenyevirág óvodások műsora

13:30 – Szomszéd települések kulturális csoportjainak bemutatói

14:00 – Berényi tánccsoport műsora

15:00 – Rendezvény nyitó köszöntők, Berény Díszpolgára díjátadó

15:30 – Nagykanizsai T2 Kutyaiskola bemutatója

15:30 – Berényi kórus műsora

16:00 – UFF Dance Kamara néptáncegyüttes

17:00 – Kredenc

18:00 – Bradics Jácint

19:00 – Irigy Hónaljmirigy

20:00 – Tombolasorsolás

20:30 – Tűzijáték

Mesztegnyő

9 óra Mesztegnyői kisvasút napja Helyszín: Faluház

Szántódpuszta

7 óra Termelői piac és őszi lakosági garázsvásár Helyszín: Élő major

Siófok

11 óra Sétáltató nap Helyszín: Siófoki Állatmenhely 

Vasárnapi programok 

Kaposvár

8 óra Deseda körtúra Helyszín: Deseda strand 

Tab 

17 óra Fába vésett somogyi történetek Helyszín: Nagy Ferenc Galéria 

