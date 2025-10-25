október 25., szombat

A hosszú hétvégén sem maradunk program nélkül

Címkék#programtervező#programajánló#program

Tökéletes rendezvényekkel támad a hétvége. Összegyűjtöttük a legjobbnak ígérkező hétvégi programokat, hogy nektek már ne kelljen ezzel bajlódni.

Koszorus Rita
Illusztráció

Fotó: Németh Levente

Szombati programok

Zamárdi

9 óra Sörfesztecske Helyszín: Szabadstrand

Siófok

9 óra Őszi balaparty és almafeszt Helyszín: Nagystrand 

Kálmán Imre emléknapok Helyszín: Fő tér 2. 

Kőröshegy 

10 óra Tökfeszt Helyszín: Kőröshegyi Levendulás 

Rádpuszta

10 óra Tökfesztivál Helyszín: Gasztro Élménybirtok 

Balatonboglár

18 óra Senior Néptánccsoport XX. jubileuma Helyszín: Varga Béla Művelődési Ház 

Kaposvár

18:30 Moby Dick, Akela, Arany Máté Helyszín: Hangár

20 óra Hobo 80 turné Helyszín: K-Központ 

21 óra UV Color festival Helyszín: Sportcsarnok

Lábod 

10 óra Tökfaragós nap Helyszín: Vidrapark 

Igal 

9 óra Wellnes buli Dáridóval Helyszín: Igali Gyógyfürdő 

Vasárnapi programok 

Szántódpuszta

7 óra Termelői piac Helyszín: Majorság

 

