A hosszú hétvégén sem maradunk program nélkül
Tökéletes rendezvényekkel támad a hétvége. Összegyűjtöttük a legjobbnak ígérkező hétvégi programokat, hogy nektek már ne kelljen ezzel bajlódni.
Illusztráció
Fotó: Németh Levente
Szombati programok
Zamárdi
9 óra Sörfesztecske Helyszín: Szabadstrand
Siófok
9 óra Őszi balaparty és almafeszt Helyszín: Nagystrand
Kálmán Imre emléknapok Helyszín: Fő tér 2.
Kőröshegy
10 óra Tökfeszt Helyszín: Kőröshegyi Levendulás
Rádpuszta
10 óra Tökfesztivál Helyszín: Gasztro Élménybirtok
Balatonboglár
18 óra Senior Néptánccsoport XX. jubileuma Helyszín: Varga Béla Művelődési Ház
Kaposvár
18:30 Moby Dick, Akela, Arany Máté Helyszín: Hangár
20 óra Hobo 80 turné Helyszín: K-Központ
21 óra UV Color festival Helyszín: Sportcsarnok
Lábod
10 óra Tökfaragós nap Helyszín: Vidrapark
Igal
9 óra Wellnes buli Dáridóval Helyszín: Igali Gyógyfürdő
Vasárnapi programok
Szántódpuszta
7 óra Termelői piac Helyszín: Majorság