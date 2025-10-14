október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Országos Bajnokság

1 órája

Nem csak kamiont, szoknyát húztak az erősemberek Pusztakovácsiban

Címkék#kamion#erősember#Stephane Mounier#bajnokság

Erősemberek vetélkedtek a hétvégén Pusztakovácsiban. Kilenc tonnás kamiont húztak, láncos lengőt cipeltek, de skót póznadobásban is jeleskedtek a versenyzők, akik a Tóth Tibor emléknap keretében feszültek egymásnak. Az egész napos program fő attrakciója a CESA Felföldi Challenge Erősember Országos Bajnokság volt.

Munkatársunktól

Az emléknapot már hetedik alkalommal rendezték meg Pusztakovácsiban, hogy így tisztelegjenek a főszervező Stephane Mounier nevelőapja és a közösség egykori értékes tagja Tóth Tibor emléke előtt. Kevesen vannak, akik nem ismerik a környéken a néhai főállatorvost és helyi állatorvost. Rá emlékeztek a sportnappal. Az esemény fő attrakciója a CESA Felföldi Challenge Erősember Országos Bajnokság 2025 volt, amely igazi látványosságot nyújtott a közönségnek.

pusztakovácsi cesa challenge
Felföldi harcosok mérték össze erejüket Pusztakovácsiban
Fotó: Mounier Stephane

Pusztakovácsi emlékezett

A rendezvényt Kresztyankó András, Pusztakovácsi polgármestere nyitotta meg. A sportprogramok mellett számos kísérőesemény várta a látogatókat: az asszonyok sütisütő versenye, a veterán autó- és motorbemutató, a Predator Gym interaktív erősember kihívása, valamint a fonyódi MSK MMA klub küzdősportbemutatója, Muskó Zoltán edző vezetésével.

Kipróbálhatták magukat az érdeklődők
Fotó: Mounier Stephane

A szervezésben a környező települések lakói is aktívan részt vettek. – Öröm volt látni, hogy a falvak közösen, egymást segítve dolgoztak a rendezvény sikeréért, mondta a főszervező, Stephane Mounier. 
Az erősember-bajnokság öt látványos számból állt: a versenyzők először egy 9 tonnás kamiont húztak el 20 méteren, majd a láncos lengőt cipelhették, amely oldalanként 200 kilogrammnyi súlyt tartalmazott. Ezt követte a 22,5 kilogrammos nehézláncos súlyvetés, a klasszikus skót póznadobás, végül pedig a körből kitolás, ahol az ellenfelet egy gerendát fogva kellett kiszorítani a körből.

Stephane Mounier lett az abszolút győztes
Fotó: Mounier Stephane

Az Open kategória győztese Tatár Gergő (Esztergom) lett, míg a Masters kategóriában a főszervező, Mounier Stephane diadalmaskodott. A bírók összesítése alapján az abszolút bajnoki címet is ő szerezte meg. 

– A rendezvény méltó emléket állított Dr. Tóth Tibornak, és újra bebizonyította: Pusztakovácsiban a sport, az összefogás és a közösség ereje mindennél nagyobb, mondta a főszervező. 

A nap végén a közönség vastapssal köszöntötte a versenyzőket és a szervezőket. A sport és a közösség ereje ismét megmutatta, hogy Pusztakovácsiban az együttműködés és az összetartás a legnagyobb erő.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu