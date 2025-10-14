Nem csak kamiont, szoknyát húztak az erősemberek Pusztakovácsiban

Az emléknapot már hetedik alkalommal rendezték meg Pusztakovácsiban, hogy így tisztelegjenek a főszervező Stephane Mounier nevelőapja és a közösség egykori értékes tagja Tóth Tibor emléke előtt. Kevesen vannak, akik nem ismerik a környéken a néhai főállatorvost és helyi állatorvost. Rá emlékeztek a sportnappal. Az esemény fő attrakciója a CESA Felföldi Challenge Erősember Országos Bajnokság 2025 volt, amely igazi látványosságot nyújtott a közönségnek.

Felföldi harcosok mérték össze erejüket Pusztakovácsiban

Fotó: Mounier Stephane

Pusztakovácsi emlékezett

A rendezvényt Kresztyankó András, Pusztakovácsi polgármestere nyitotta meg. A sportprogramok mellett számos kísérőesemény várta a látogatókat: az asszonyok sütisütő versenye, a veterán autó- és motorbemutató, a Predator Gym interaktív erősember kihívása, valamint a fonyódi MSK MMA klub küzdősportbemutatója, Muskó Zoltán edző vezetésével.

Kipróbálhatták magukat az érdeklődők

Fotó: Mounier Stephane

A szervezésben a környező települések lakói is aktívan részt vettek. – Öröm volt látni, hogy a falvak közösen, egymást segítve dolgoztak a rendezvény sikeréért, mondta a főszervező, Stephane Mounier.

Az erősember-bajnokság öt látványos számból állt: a versenyzők először egy 9 tonnás kamiont húztak el 20 méteren, majd a láncos lengőt cipelhették, amely oldalanként 200 kilogrammnyi súlyt tartalmazott. Ezt követte a 22,5 kilogrammos nehézláncos súlyvetés, a klasszikus skót póznadobás, végül pedig a körből kitolás, ahol az ellenfelet egy gerendát fogva kellett kiszorítani a körből.

Stephane Mounier lett az abszolút győztes

Fotó: Mounier Stephane

Az Open kategória győztese Tatár Gergő (Esztergom) lett, míg a Masters kategóriában a főszervező, Mounier Stephane diadalmaskodott. A bírók összesítése alapján az abszolút bajnoki címet is ő szerezte meg.

– A rendezvény méltó emléket állított Dr. Tóth Tibornak, és újra bebizonyította: Pusztakovácsiban a sport, az összefogás és a közösség ereje mindennél nagyobb, mondta a főszervező.

A nap végén a közönség vastapssal köszöntötte a versenyzőket és a szervezőket. A sport és a közösség ereje ismét megmutatta, hogy Pusztakovácsiban az együttműködés és az összetartás a legnagyobb erő.

