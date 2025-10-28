A fonyódi rendőr segítette világra a kis Szofit

Szirénázó mentőautóval ment Török Balázs a tíz éves Szofihoz a balatonszárszói általános iskolába. A rendőr személyesen köszöntötte fel a kislányt, ugyanis tíz éve ő maga segítette az édesanyját, amikor az M7-es autópályán beindult nála a szülés. – Boldog születésnapot, mondta a fonyódi autópálya osztály szolgálatparancsnoka a kislánynak, majd átnyújtotta a rendőrség ajándékát.

Tíz év után találkoztak újra: a hős rendőr és a kislány, aki az autópályán döntött úgy, hogy már szeretne világra jönni. Forrás: SMRFK Facebook

A rendőr az édesanyát késlekedés nélkül átültette a rendőrautóba, kék villogóval elindult vele Marcali irányába, és értesítette a mentőket, akik eléjük siettek. Az anyuka és a baba biztonságban bejutottak a kórházba. – A balatonőszödi felhajtón voltam és egyszercsak azt vettem észre hogy egy autó megáll mellettem, kiugrik belőle egy hölgy és kopogtat a rendőrautó ablakán, idézte fel a tíz évvel ezelőtt történteket Török Balázs. Azt mondta, hogy az autóban a sógornőjénél beindult a szülés. Na mondom, Atyaúristen mi lesz!

Nem volt ideje pánikolni, látta, hogy az anyuka vajúdik és azonnal átültette a rendőrautóba, majd elindult vele a legközelebbi kórházba. Ott már szakemberek várták a leendő édesanyát, Török Balázs később tudta meg, hogy a hölgy veszélyeztetett terhes volt, így minden perc számított. A tevékenységirányítási központban annyira meglepődtek a rendőr bejelentésén, hogy nem tudták eldönteni, ez tréfa -e vagy valóban szülés van folyamatban. Elindult a mentőautó is és félúton találkoztak a rendőrkocsival, átvették a kismamát és időben beértek vele a kórházba.

Szofi ma már tíz éves és azt kérte születésnapjára, hogy találkozhasson megmentőjével, Török Balázzsal. – Anyáék azt mondták, hogy szalvétahajtogatásra jövünk, mondta Sarang Szófia, aki mit sem sejtett.

A régi emlékek feltörtek. Fotó: SMRFK

Szembement a mentő- a rendőrautóval

A balatonszárszói kislány kalandos világrajöttéről a Somogyi Hírlap is beszámolt. 2015-ben azt írtuk, Török Balázs már korábban is hajtott végre hősies tetteket: idős asszonyt mentett ki egy égő házból, és még egy elütött madárról is gondoskodott az autópályán. Török Balázs harminc éve szolgál rendőrként és azóta több ízben is kitüntették, a baba mentőakciót éve szolgáló rendőrt eddigi pályafutása során tizennégy alkalommal jutalmazták eredményes munkájáért.