1 órája
A fonyódi rendőr segítette világra a kis Szofit
Tíz év telt el azóta, hogy hihetetlen lélekjelenlétéről tett tanúbizonyságot a fonyódi zászlós. Néhány napja újra találkozott egymással újra a rendőr és a baba, akinek minden kívánsága teljesült a születésnapján.
Szirénázó mentőautóval ment Török Balázs a tíz éves Szofihoz a balatonszárszói általános iskolába. A rendőr személyesen köszöntötte fel a kislányt, ugyanis tíz éve ő maga segítette az édesanyját, amikor az M7-es autópályán beindult nála a szülés. – Boldog születésnapot, mondta a fonyódi autópálya osztály szolgálatparancsnoka a kislánynak, majd átnyújtotta a rendőrség ajándékát.
A rendőr az édesanyát késlekedés nélkül átültette a rendőrautóba, kék villogóval elindult vele Marcali irányába, és értesítette a mentőket, akik eléjük siettek. Az anyuka és a baba biztonságban bejutottak a kórházba. – A balatonőszödi felhajtón voltam és egyszercsak azt vettem észre hogy egy autó megáll mellettem, kiugrik belőle egy hölgy és kopogtat a rendőrautó ablakán, idézte fel a tíz évvel ezelőtt történteket Török Balázs. Azt mondta, hogy az autóban a sógornőjénél beindult a szülés. Na mondom, Atyaúristen mi lesz!
Nem volt ideje pánikolni, látta, hogy az anyuka vajúdik és azonnal átültette a rendőrautóba, majd elindult vele a legközelebbi kórházba. Ott már szakemberek várták a leendő édesanyát, Török Balázs később tudta meg, hogy a hölgy veszélyeztetett terhes volt, így minden perc számított. A tevékenységirányítási központban annyira meglepődtek a rendőr bejelentésén, hogy nem tudták eldönteni, ez tréfa -e vagy valóban szülés van folyamatban. Elindult a mentőautó is és félúton találkoztak a rendőrkocsival, átvették a kismamát és időben beértek vele a kórházba.
Szofi ma már tíz éves és azt kérte születésnapjára, hogy találkozhasson megmentőjével, Török Balázzsal. – Anyáék azt mondták, hogy szalvétahajtogatásra jövünk, mondta Sarang Szófia, aki mit sem sejtett.
Szembement a mentő- a rendőrautóval
A balatonszárszói kislány kalandos világrajöttéről a Somogyi Hírlap is beszámolt. 2015-ben azt írtuk, Török Balázs már korábban is hajtott végre hősies tetteket: idős asszonyt mentett ki egy égő házból, és még egy elütött madárról is gondoskodott az autópályán. Török Balázs harminc éve szolgál rendőrként és azóta több ízben is kitüntették, a baba mentőakciót éve szolgáló rendőrt eddigi pályafutása során tizennégy alkalommal jutalmazták eredményes munkájáért.
– A váratlan helyzetben másodpercek alatt kellett döntenem, amikor bekopogtak az autóm ablakán. Közben nyugtatnom is kellett őket, mert nagy volt a feszültség – mesélte a törzszászlós. – Jelentettem a feletteseimnek, hogy egy terhes nő van az autóban. Először azt kérdezték, hogy került oda? Sok időnk nem volt, a hölgy veszélyeztetett terhes volt, és az orvosok később elmondták: a gyorsaság sokat számított, mondta akkor kollégánk kérdésére Török Balázs.
A szerencsés gyermekáldásról később SMS-t kapott: megszületett a kislány, mindketten jól vannak. Török Balázs azonnal kórházba ment, hogy meglátogassa az újszülöttet. A baba egy fiatal szántódi pár első gyermekeként jött világra, a szülők rendkívül hálásak a rendőrnek. – Nem a köszönetért tettem, csak a kötelességemet teljesítettem. Minden magyar rendőr így cselekedett volna – mondta szerényen Török Balázs, aki gyékényesi lakos, és onnan jár be szolgálatba az M7-es autópályára, mondta akkor a rendőr.