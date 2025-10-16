Nincs kihez szólni, a Chat GPT meghallgat... – az AI mélyebbre ássa a lelket, mint gondolnánk

Eleinte csak komplexszebb problémák megoldására használták az emberek az AI-t, valamint az általa létrehozott különböző generáló alkalmazásokra, de manapság egyre többen hívják segítségül lelki gondjaik orvoslására is. Egy robottal beszélgetni ugyan jó és kényelmes alternatívának tűnhet, de a gépiesen és mindig udvariasan válaszoló chatbot nem feltétlenül a terapeuta, akiről álmodtunk.

Robotokkal társalgunk, ha kell, ha nem.

Fotó: Andriy Onufriyenko

Egy robot nem feltétlenül az a terapeuta, akiről mindig álmodunk

A chatbotok bizonyos típusai bárkinek ingyenesen elérhetőek a nap 24 órájában, és alig néhány másodperc alatt személyre szabott és részletes válaszokat nyújtanak gyakorlatilag bármilyen kérdésre. Csakhogy azt sokszor elfelejtjük, hogy ilyenkor lényegében magunkat halljuk vissza. – Azt fontos szem előtt tartani, hogy a mesterséges intelligencia megtanulja a kommunikációs stílusunkat, tehát úgy válaszol, ahogyan a kérdéseket feltesszük neki. Így valós veszély az, hogy a saját gondolatainkat halljuk vissza, mondta Szigeti Mónika, kaposvári pszichológus. Ha ezek pozitívak, akkor nincs gond, de ha csak negatív gondolatokat közvetítünk az AI-nak, így is fog válaszolni, tette hozzá.

Ő úgy látja, hogy a somogyi tinik körében még nem jelent akkora gondot, hogy robottal beszélgetnek. – Nem lehet általánosítani, hiszen a fiatalok azért beszélnek felnőttekkel is. De homokba dugnám a fejem, ha azt mondanám, hogy nem kérdezik meg a mesterséges intelligenciát lelki dolgokról néha. Ezáltal van, akinek az AI lesz a referenciaszemély, ami hosszútávon biztosan nem jó irány, mondta Szigeti Mónika.

Azt az illúziót kelti a Chat GPT-vel való beszélgetés, mintha lenne egy virtuális barátunk.

Fotó: Donald Iain Smith

Egy valódi terapeuta nemcsak tanácsot ad, hanem kérdez, szembesít, támogat és visszajelzéseket is ad. Segít felismerni a viselkedési mintáinkat, feldolgozni a fájdalmainkat, valamint fejlődni. Ezzel szemben a mesterséges intelligencia nem fogja megkérdezni, miért tesszük fel újra és újra ugyanazt a kérdést. Csak egyszerűen a sokadik parancsra azt a választ adja, amit akarunk.

Sokáig sorolhatnánk a veszélyeket, amelyeket között az is ott található, hogy semmi sem védi az adatainkat. A Chat GPT-vel folytatott beszélgetésekkel szenzitív adatok kerülhetnek ki rólunk, amelyeket nem tudunk pontosan, mire és hogyan használnak majd fel.