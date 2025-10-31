október 31., péntek

Ideje visszavenni a tempóból

1 órája

Ez valami poén? Jövőre itt már azért is megbüntethetnek, ha túl gyorsan sétálsz

Címkék#gyalogos#Szlovákia#séta#sebességkorlátozás#bírság

2026 januárjától Szlovákiában egészen szokatlan szabály lép életbe. A új törvénymódosítás értelmében a járdán haladó gyalogosoknak sebességkorlátozást írnak elő.

Sonline.hu

Az új törvény értelmében a járdán mindenki csak lassan, a megengedett sebességet betartva közlekedhet, legyen szó sétáról, futásról, rollerezésről vagy görkorcsolyázásról. A hivatalos indoklás szerint a cél a járdán közlekedők biztonsága, azaz ha mindenki ugyanolyan tempóban halad, csökken a balesetek kockázata. Ezért a gyalogosokra is vonatkozik a sebességkorlátozás.

A sebességkorlátozás értelmében senki sem közlekedhetne a járdákon 6 km/h-nál gyorsabban.
Fotó: AstroStar / Forrás:  Shutterstock

Sebességkorlátozás: vicc vagy hivatalos törvény?

Gondoljunk csak bele, hogy a szakadó esőben próbáljuk elérni az éppen induló buszunkat. Nem elég, hogy a csatlakozást lekéssük, de még egy jókora bírságot is kapunk azért, amiért siettünk. Nos, eléggé abszurd helyzet lenne ez, pedig a pozsonyi parlament legújabb törvénymódosítása értelmében 2026. január 1-től minden esély megvan arra, hogy ez megtörténjen Szlovákiában.

Természetesen a helyi sajtó sem hagyta szó nélkül az intézkedést. Juraj Krúpa ellenzéki politikus Facebook-bejegyzésében viccelődve azt írta, hogy így a bűnözők is maximum 6 km/órás sebességgel menekülhetnek a rendőrök elől.

Remélem, hazánkban nem terveznek hasonlót bevezetni. Sajnos néha előfordul, hogy sietnem kell valahova a városban, nem hiányzik, hogy lábbusszal való gyorshajtás miatt csekket kapjak.

- mesélte a zaol.hu-nak Szabó Dániel, a portál olvasója.

A módosítást a kormánykoalíció tagjai fogadták el, az ellenzék viszont vagy tiltakozott, vagy tartózkodott a szavazástól. A gyalogosok között már most vita tárgya, hogy vajon betartják-e a szabályt, és milyen látvány alakul majd ki a városi járdákon. Képzeljük csak el a lassan araszoló tömegek, gyalogos dugók, és a kijelölt átkelőknél felállított traffipaxok sokaságát.

 

