1 órája

Élete versenyét nyerte meg a balatoni vitorlázó

Elsőként ért célba Fa Nándor egykezes tókerülő versenyén a balatonberényi származású vitorlázó Bali István. A somogyi versenyző nem csak maga mögé utasította az egész mezőnyt, de mindezt egy 11 méteres Open hajóval tette, amit csapatversenyre

Koszorus Rita
Élete versenyét nyerte meg a balatoni vitorlázó

Fotó: FTothGabor

Fa Nándor, többszörös földkerülő vitorlázó ötlete nyomán született meg a Balaton egykezes tókerülő versenye, amelyből idén a 25. – és egyben utolsó – futamot rendezték meg. A Szóló-Balaton kerülő verseny különleges kihívást jelentett a vitorlázóknak, ráadásl az idei volt az utolsó alkalom, amikor maga Fa Nándor szervezte a viadalt. A verseny abszolút győztese pedig egy somogyi vitorlázó lett, aki lenyűgöző sportteljesítményt produkálva hajózott be az élen Balatonfüredre. 

tókerülő verseny a balatonon somogyi bali istván
A somogyi Bali István az élen hajózott be a tókerülő viadalon. Fotó: MW

Somogyi győzelem a vitorlázás Mount Everestjén

Összesen 28 egység rajtolt el Balatonfüredről, de csak tizenhárman értek célba, köztük a balatonberényi Bali István, aki már többször szerepelt rangos viadalokon, de az egykezes tókerülő még hiányzott a trófeái sorából. – Számomra ez a balatoni vitorlázás Mount Everestje. Azt gondolom, hogy az eredményem üzenet az, hogy ha az ember komolyan veszi a felkészülést, képes helytállni egy ekkora kihívásban is. Sok versenyt nyertem már, de ez nagyon hiányzott. Jó visszajelzés volt arra, hogy jó úton járok abban, amit csinálok, mondta Bali István.

A hétvégi verseny útvonala Balatonfüred, Balatonaliga, Balatonalmádi, Keszthely volt, majd a hajók visszaindultak Füredre. – Számomra nem volt idegen a terep, hiszen már kétszer is indultam szólóban a Kékszalagon, és mindig szerettem az egykezes vitorlázást. A felkészülést nem vettem félvállról: másfél héttel a rajt előtt már folyamatosan figyeltem az időjárást, és egy hétfői napon tudatosult bennem, hogy ideális körülmények várhatóak, úgyhogy elkezdtük felkészíteni a hajót. Ez a hajó, amivel indultam, nem kifejezetten erre a versenyre épült, inkább csapatvitorlázásra. Fa Nándor versenyein jellemzően azok a hajók nyernek, amelyeket kifejezetten szólózásra terveztek. Én voltam az egyetlen, aki egy 11 méteres open hajóval képes voltam megszorongatni az ilyen speciális hajókat, mondta a vitorlázó. 

– A hajó felkészítése hétfőn kezdődött, szerdán már vízre is szálltunk a kollégámmal, beállítottuk a vitorlákat és levontuk a következtetéseket. Csütörtökön az utolsó simítások, majd útvonaltervezés következett. Fontos volt, hogy nem vittem magammal motort: számomra nem volt B-terv, csak a vitorlával kellett körbeérni a Balatonon, bármi történjék is. A rajtnál 15 csomós délkeleti szél fújt. A hajó jól reagált, gyors volt, és meglepetésemre abszolútban is az élre álltam: elsőként értem az aligai bójához, közel ötperces előnnyel. Ekkor felhívtam a nagymamámat, hogy elbúcsúzzak tőle, mert tudtam, utána már nem lesz időm sem enni, sem pihenni, idézte fel a verseny emlékeit a sportoló. 

  • Csopak előtt felborult és ott időt veszített, visszacsúszott a 11-ik helyre, mivel ki kellett mernie a vizet és megmenteni a vitorlát. Ezután viszont lassan újra Bali István mellé állt a szerencse és megjött a remek hátszél is. – Ábrahámhegy környékén már a 3-4. helyen vitorláztam. A szigligeti-öbölben sikerült visszaelőznöm a második hajót is. Az éjszaka rendkívül nehéz volt: viharos szél, hatalmas hullámok, hideg és magány. Imádkoztam, hogy ne történjen baj.

Végül nem is történt és hajnali kettő óra előtt nem sokkal ért be Balatonfüredre István, ahol már várta a párja motorcsónakban és egy barátja is. Bevallotta, hogy a befutó nagyon megható volt számára, meg is könnyezte. Hiszen mint mondta, élete egyik legmeghatározóbb versenyét teljesítette, igazi mérföldkő a vitorlázásban. 

 

 

 

