Sportfogadásból milliomos: valóban meg lehet élni csak a tippmixelésből?

A sportfogadás világa az utóbbi években hatalmasat fejlődött. Online platformok, statisztikai elemzések, valós idejű oddsok és közösségi tippadók ezrei teszik elérhetővé azt, amit régen csak a kocsmákban vagy totó-szelvényeken lehetett kipróbálni, a szerencse és tudás keverékét.

Az online sportfogadás bevezetése új lehetőségeket nyitott a játékosok előtt.

Fotó: New Africa / Forrás: Shutterstock

A sportfogadás mítosza: munka vagy bukta?

Vannak olyan hétvégi fogadók, akik mindössze néhány száz vagy ezer forintot kockáztatnak és kizárólag a szórakozás motiválja őket. Többen viszont megpróbálkoznak a statisztikák folyamatos bújásával, a csapathírek térképezésével, vagy matematikai esélyszámításokkal meghatározni egy-egy esemény legpontosabb végkimenetelét.

Bár a sportfogadási ipar évente több milliárd dollárt mozgat, a nyereség túlnyomó része a bukmékereknél marad.

A statisztikák szerint a játékosok kevesebb mint 3–5 százaléka képes hosszú távon pluszban maradni. Ennek az az oka, hogy a fogadóirodák eseményei mindig tartalmaznak beépített hasznot. Ez azt jelenti, hogy az oddsok sosem tükrözik teljesen pontosan a valószínűségeket, a különbség pedig a bukméker profitja.

A függőség határán

Viszont a fogadók legnagyobb ellenségei nem a bukmékerek, hanem az emberi elme és a telhetetlenség. Egy hosszabb ideig tartó vereség- és nyereségszéria is képes olyan szinten hatni az emberekre, hogy irreális döntéseket hozzanak, érzelmi alapon. Ez pedig hosszú távon vereségekhez és veszteségekhez vezethet.

Volt olyan, hogy egy hétvége alatt 200 ezer forintot nyertem. Azt hittem, hogy ez mindig így lesz. Egy hét múlva nemcsak ezt a 200 ezer forintot buktam el, hanem másik 350 ezret is, amivel megpróbáltam visszanyerni.

- mesélte egy olvasónk.

A szerencsejáték-függőség első jelei akkor jelentkeznek, amikor már kényszeresen ragaszkodik a fogadó ahhoz, hogy pénzt próbáljon termelni. Sok esetben ekkor elhelyez olyan fogadásokat is, amiknek nincs semmilyen statisztikai alapja. Kizárólag azért teszi, hogy a lehetséges győzelem esetén egy olyan dopaminlöketet kapjon, amely jutalom érzésével önti el.

Hazánkban továbbra is sokan játsszák meg tippjeiket lottózókban.

Forrás: sportfogadas.org

Van kiút a függőségből?

Amennyiben nem tudunk szerencsejáték-függőségünknek megálljt parancsolni, rövid időn belül nagyon komoly következményei lehetnek.

Nagyjából 2 hónap alatt 1 millió forintot vesztettem. Az az egészben a legrosszabb, hogy végig azt hittem, hogy képes leszek ezt az összeget visszanyerni. Vártam, hogy mikor múlik el a rajtam lévő átok, de természetesen csak rosszabb lett a helyzet. Inkább az önkorlátozást használtam, (egy funkció az online sportfogadási oldalakon) és azóta sem fogadtam.

- folytatta olvasónk.