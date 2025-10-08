Nem Budapest, nem a nagyvárosok: ez a kis somogyi falu lett a szextérkép királya

A Szexrandi.hu társkereső 2015-óta minden évben utánajár Google Trends mutatói segítségével, hogy földrajzilag hol a legfogékonyabbak a magyarok a szexuális tartalmak iránt. Az eredmények azt mutatják, hogy Kiskorpád toronymagasan vezeti a szextérképre felkerült települések listáját. Az érzéki tartalmak iránt sokkal fogékonyabbak lettek a település lakói tavaly óta, hiszen hét helyet javított a község helyezésén a 2024-es eredmények óta, s így elbitorolta a magyar pornófőváros címet.

A szextérképre ismét felkerült Kiskorpád, ezúttal pornófőváros lett.

A portál közleményéből kiderült, hogy itt a legszexéhesebbek a felhasználók, vagyis Kiskorpádon kerestek rá legtöbbször a szex szóra az interneten.

Ezzel a somogyi település lakói letaszították trónjáról a tavalyi első helyezettet, a Zala vármegyei Nemesrádót. Igaz a szomszéd vármegye települése csak kicsivel csúszott le, de így már új birtokosa van a magyar pornófőváros címnek: Kiskorpád!

Szextérképen Kiskorpád

Különösen szexéhes városok minden bizonnyal az Alföldön is vannak, hiszen megőrizte szereplését tavalyról Tiszaszentimre és Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből, de a helyezések között még van azért pár kelet-magyarországi település is, mint Heves, Cigánd és Nyírcsaholy.

Budapesten vagy jobb dolguk van az internetezőknek, vagy ők nem annyira fogékonyak az érzéki tartalmak iránt, de továbbra is messze lemarad a listáról a főváros. De az is lehet, hogy a budapestiek nem az online térben, hanem a való életben keresik a kielégülést.

Íme a teljes lista:

1. Kiskorpád – Somogy vm.

2. Nemesrádó – Zala vm.

3. Oszkó – Vas vm.

4. Tiszaszentimre – Jász-Nagykun-Szolnok vm.

5. Mánd – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.

6. Heves – Heves vm.

7. Enying – Fejér vm.

8. Fegyvernek – Jász-Nagykun-Szolnok vm.

9. Cigánd – Borsod-Abaúj-Zemplén vm.

10. Nyírcsaholy – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.



*A Google trend keresés oldalán tavaly nyár óta az adott kulcsszóra, ami a "szex" volt a lekérés napján, ezt a sorrendet adta ki a rendszer.