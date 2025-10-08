42 perce
Nem Budapest, nem a nagyvárosok: ez a kis somogyi falu lett a szextérkép királya
Ismét bekerült egy somogyi település hazánk legszexéhesebb települései közé. Ez a falu hét helyet javított tavalyi helyezésén és az élre állt az országos szextérképen, maga mögé utasítva a Zala vármegyei Nemesárdót és vasi Oszkót is.
A Szexrandi.hu társkereső 2015-óta minden évben utánajár Google Trends mutatói segítségével, hogy földrajzilag hol a legfogékonyabbak a magyarok a szexuális tartalmak iránt. Az eredmények azt mutatják, hogy Kiskorpád toronymagasan vezeti a szextérképre felkerült települések listáját. Az érzéki tartalmak iránt sokkal fogékonyabbak lettek a település lakói tavaly óta, hiszen hét helyet javított a község helyezésén a 2024-es eredmények óta, s így elbitorolta a magyar pornófőváros címet.
A portál közleményéből kiderült, hogy itt a legszexéhesebbek a felhasználók, vagyis Kiskorpádon kerestek rá legtöbbször a szex szóra az interneten.
Ezzel a somogyi település lakói letaszították trónjáról a tavalyi első helyezettet, a Zala vármegyei Nemesrádót. Igaz a szomszéd vármegye települése csak kicsivel csúszott le, de így már új birtokosa van a magyar pornófőváros címnek: Kiskorpád!
Szextérképen Kiskorpád
Különösen szexéhes városok minden bizonnyal az Alföldön is vannak, hiszen megőrizte szereplését tavalyról Tiszaszentimre és Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből, de a helyezések között még van azért pár kelet-magyarországi település is, mint Heves, Cigánd és Nyírcsaholy.
Budapesten vagy jobb dolguk van az internetezőknek, vagy ők nem annyira fogékonyak az érzéki tartalmak iránt, de továbbra is messze lemarad a listáról a főváros. De az is lehet, hogy a budapestiek nem az online térben, hanem a való életben keresik a kielégülést.
Íme a teljes lista:
1. Kiskorpád – Somogy vm.
2. Nemesrádó – Zala vm.
3. Oszkó – Vas vm.
4. Tiszaszentimre – Jász-Nagykun-Szolnok vm.
5. Mánd – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.
6. Heves – Heves vm.
7. Enying – Fejér vm.
8. Fegyvernek – Jász-Nagykun-Szolnok vm.
9. Cigánd – Borsod-Abaúj-Zemplén vm.
10. Nyírcsaholy – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.
*A Google trend keresés oldalán tavaly nyár óta az adott kulcsszóra, ami a "szex" volt a lekérés napján, ezt a sorrendet adta ki a rendszer.